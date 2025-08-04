Όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί με την πυρηνική ρητορική, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα το Κρεμλίνο, στην πρώτη του απάντηση σε δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος διέταξε την τοποθέτηση των αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων «στην κατάλληλη περιοχή» κοντά στη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ υποβάθμισε τη σημασία των σχολίων του Τραμπ, λέγοντας ότι είναι σαφές ότι τα αμερικανικά υποβρύχια βρίσκονταν ήδη σε μάχιμη αποστολή και πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν είχε καμία επιθυμία να εμπλακεί σε πολεμική διαμάχη με τον Τραμπ για το θέμα.

«Δεν μιλάμε για κανένα είδος πυρηνικής κλιμάκωσης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι διέταξε την τοποθέτηση δύο πυρηνικών υποβρυχίων στις «κατάλληλες περιοχές», απαντώντας σε σχόλια του πρώην Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ σχετικά με τον κίνδυνο πολέμου μεταξύ των δύο αντιπάλων που διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Επιπλέον, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν μπορεί να συναντηθεί με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ αυτή την εβδομάδα. Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. ο Γουίτκοφ θα επισκεφθεί τη Ρωσία την Τετάρτη.

«Οι επαφές με τον Γουίτκοφ είναι πάντα χρήσιμες και σημαντικές» τόνισε και υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης των ΗΠΑ στη σύγκρουση με την Ουκρανία είναι πολύ σημαντικές.

Το Κρεμλίνο ωστόσο, αρνήθηκε να απαντήσει αν έχει πει στον Μεντβέντεφ να χαμηλώσει τους τόνους, λέγοντας ότι η θέση του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι αυτή που μετράει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει θέσει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να συμφωνήσει η Ρωσία στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις.

