Ζελένσκι για την εκεχειρία του Πούτιν: Αν ισχύσει πραγματικά, προτείνουμε την παράτασή της - Οι ρωσικές επιθέσεις όμως ακόμα συνεχίζονται

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι, σύμφωνα με τον ανώτατο διοικητή του, τα ρωσικά πυρά δεν έχουν υποχωρήσει παρά την αναγγελία του Κρεμλίνου για πασχαλινή κατάπαυση του πυρός.

«Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αναφορές του αρχιστράτηγου, οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται σε αρκετούς τομείς του μετώπου και τα ρωσικά πυρά πυροβολικού δεν έχουν υποχωρήσει», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στα λόγια που προέρχονται από τη Μόσχα».

Υπενθύμισε ότι η Ρωσία είχε απορρίψει τον περασμένο μήνα την προτεινόμενη από τις ΗΠΑ πλήρη εκεχειρία 30 ημερών και δήλωσε ότι εάν η Μόσχα συμφωνήσει να «συμμετάσχει πραγματικά σε μια μορφή πλήρους και άνευ όρων εκεχειρίας, η Ουκρανία θα ενεργήσει αναλόγως - αντικατοπτρίζοντας τις ενέργειες της Ρωσίας».

«Εάν μια πλήρης κατάπαυση του πυρός λάβει πραγματικά χώρα, η Ουκρανία προτείνει την παράτασή της πέραν της ημέρας του Πάσχα της 20ής Απριλίου», έγραψε ο Ζελένσκι.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζελένσκι:

Η πρόταση για πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες έμεινε αναπάντητη από τη Ρωσία επί 39 ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν αυτή την πρόταση, η Ουκρανία απάντησε θετικά, αλλά η Ρωσία την αγνόησε.

Εάν η Ρωσία είναι τώρα ξαφνικά έτοιμη να εμπλακεί πραγματικά σε μια μορφή πλήρους και άνευ όρων εκεχειρίας, η Ουκρανία θα ενεργήσει ανάλογα - ακολουθώντας τις ενέργειες της Ρωσίας. Σιωπή ως απάντηση στη σιωπή, αμυντικά χτυπήματα ως απάντηση στις επιθέσεις. Εάν η πλήρης κατάπαυση του πυρός πραγματικά ισχύσει, η Ουκρανία προτείνει την παράτασή της πέραν της ημέρας του Πάσχα της 20ής Απριλίου. Αυτό είναι που θα αποκαλύψει τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας - διότι 30 ώρες είναι αρκετές για τα πρωτοσέλιδα, αλλά όχι για πραγματικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τριάντα ημέρες θα μπορούσαν να δώσουν μια ευκαιρία στην ειρήνη.

Από τώρα, σύμφωνα με τις αναφορές του Αρχηγού, οι ρωσικές επιθετικές επιχειρήσεις συνεχίζονται σε αρκετούς τομείς του μετώπου και τα ρωσικά πυρά πυροβολικού δεν έχουν υποχωρήσει. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια που προέρχονται από τη Μόσχα. Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς η Μόσχα χειραγωγεί και είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας θα ενεργήσουν ορθολογικά - απαντώντας με τον ίδιο τρόπο. Κάθε ρωσικό χτύπημα θα αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη απάντηση.

Αναμένω λεπτομερείς ενημερώσεις στις 21:30 και 22:00 από τον Αρχιστράτηγο Oleksandr Syrskyi μετά από συνομιλίες του με διοικητές ταξιαρχιών και άλλες μονάδες στην πρώτη γραμμή του μετώπου σχετικά με την κατάσταση σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

