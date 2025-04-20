Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζήτησε να υπάρξει πλήρης κατοχή της Λωρίδας της Γάζας και, αν είναι απαραίτητο, το εν λόγω παλαιστινιακό έδαφος να κυβερνηθεί με στρατιωτικό νόμο από το Ισραήλ.

«Αυτός είναι ο δρόμος για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και αυτός είναι ο δρόμος για να φέρουμε τους ομήρους γρήγορα στο σπίτι», έγραψε αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ στα εβραϊκά στην πλατφόρμα X.

Ο Σμότριτς πρόσθεσε πως συμφωνεί με τη δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν πρέπει να τελειώσει χωρίς την πληρη ήττα της μαχητικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς και την εκδίωξή της από τη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες, Σάββατο, ο Νετανιάχου επανέλαβε αυτή τη θέση του σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Δεν θα τελειώσουμε τον 'πόλεμο της αναγέννησης' πριν καταστρέψουμε τη Χαμάς στη Γάζα, πριν επιστρέψουν όλοι οι όμηροί μας και πριν εξασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ», δήλωσε ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, στη λωρίδα της Γάζας υπάρχουν αυτή τη στιγμή 24 ισραηλινοί όμηροι εν ζωή και 35 πτώματα απαχθέντων ισραηλινών ομήρων. Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για μια κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

