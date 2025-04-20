Συγγνώμη ζήτησε η διερμηνέας της Τζόρτζια Μελόνι για το στιγμιαίο μπέρδεμα στη διάρκεια της υψηλής σημασίας συνάντησης της Ιταλίδας πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το αποτέλεσμα ήταν η ίδια η Μελόνι να αναγκαστεί να μεταφράσει στα αγγλικά όσα είχε πει για το ΝΑΤΟ και τις αμυντικές δαπάνες.

Όπως αναφέρει το Politico, η Βαλεντίνα Μαϊολίνι-Ροτμπάχερ, την οποία η Μελόνι διέκοψε ενώ μετέφραζε τις δηλώσεις της στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, δήλωσε στην Corriere della Sera πως πρόκειται για «το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν διερμηνέα, μια τρομερή αποτυχία».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Τραμπ ζήτησε από τη διερμηνέα να μεταφράσει την απάντηση της Μελόνι σε ερώτηση Ιταλού δημοσιογράφου σχετικά με τη στάση του για την Ουκρανία και τις στρατιωτικές δαπάνες. Η διερμηνέας φάνηκε να δυσκολεύεται, έκανε παύσεις και κοίταζε τις σημειώσεις της, ώσπου τελικά η Μελόνι τη διέκοψε και απευθύνθηκε απευθείας στον Τραμπ στα αγγλικά.

«Λυπάμαι κυρίως που δεν στάθηκα χρήσιμη. Δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο» είπε η Μαϊολίνι-Ροτμπάχερ. «Η πρόεδρος Μελόνι έκανε καλά που με διέκοψε, ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση και κάθε λέξη είχε βαρύνουσα σημασία. Ήθελε να γίνει απόλυτα κατανοητή από τον Ντόναλντ Τραμπ» εξήγησε.

Η ίδια πρόσθεσε πως, αν και δεν είχε επισκεφθεί ξανά τον Λευκό Οίκο, είναι έμπειρη διερμηνέας και έχει συμμετάσχει σε υψηλού επιπέδου συνόδους όπως η G20. Όπως αναφέρει το προφίλ της στο LinkedIn, εργάζεται ως διερμηνέας από το 1991.

Η Μαϊολίνι-Ροτμπάχερ ανέφερε επίσης πως δεν είχε καμία επικοινωνία με τη Μελόνι μετά τη συνάντηση, καθώς αναχώρησε απευθείας από τον Λευκό Οίκο για το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την Corriere della Sera, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Σάντα Μαρινέλα, κοντά στη θάλασσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, απαντώντας στις δηλώσεις της Μελόνι, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν θεωρεί υπεύθυνο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον πόλεμο, ωστόσο «δεν είναι και ενθουσιασμένος που ξεκίνησε».

Την επομένη της συνάντησής της με τον Τραμπ, η Μελόνι είχε επαφές στη Ρώμη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Πηγή: skai.gr

