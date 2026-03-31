«Να γυρίσει στην πατρίδα του το 80% των Σύρων»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συναντήθηκε με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ αλ Σάρα, που θεωρούνταν καταζητούμενος ως τρομοκράτης από τις ΗΠΑ μέχρι πρόσφατα.

Η Γερμανία θα χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση της Συρίας με πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ και θα παράσχει τεχνογνωσία μέσα στο 2024.

Ο κ. Μερτς εκτίμησε ότι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια περίπου το 80% των Σύρων που ζουν στη Γερμανία θα επιστρέψουν στη Συρία, σύμφωνα με την επιθυμία του προέδρου αλ Σάρα.

Αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του καγκελάριου Μερτς για επιστροφή προσφύγων στη Συρία. Είχε προηγηθεί συνάντηση του καγκελάριου με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ Σάρα.Για μία «διαμφισβητούμενη επίσκεψη» κάνει λόγο το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης (ARD), υπενθυμίζοντας ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια ο σημερινός πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα ήταν καταζητούμενος ως τρομοκράτης και μάλιστα οι ΗΠΑ τον είχαν επικηρύξει για 10 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, μόλις έναν χρόνο μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Ασάντ στη Συρία, ο Άχμαντ Αλ Σάρα έγινε δεκτός μετά τιμών, τη Δευτέρα, στο Βερολίνο.



Από τη συνάντηση με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς δεν προέκυψαν μόνο οι συνήθεις (για εκλεκτούς προσκεκλημένους) φωτογραφίες στην ταράτσα της καγκελαρίας με θέα στα ιστορικά κτίρια της πόλης, αλλά και δύο σημαντικές ειδήσεις: Πρώτον, η Γερμανία θα ενισχύσει τις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Συρίας με ποσό άνω των 200 εκ. ευρώ για το τρέχον έτος, καθώς και με τεχνογνωσία. Δεύτερον, ο καγκελάριος εκτιμά ότι στα επόμενα τρία χρόνια «περίπου το 80% των Σύρων που διαμένουν στη Γερμανία πρόκειται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους». Διευκρινίζει μάλιστα ότι «αυτή ήταν και η επιθυμία του προέδρου αλ Σάρα».

Πηγή: Deutsche Welle

«Ένα νέο κράτος»«Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κράτος, ένα κράτος δικαίου όπου θα λειτουργούν οι θεσμοί, μετά από δεκαετίες καταπίεσης» υποσχέθηκε ο Σύρος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο. Η επίσημη ανάγνωση λοιπόν, τόσο στη γερμανική πρωτεύουσα, όσο και στη Δαμασκό, είναι ότι οι περισσότεροι από τους 900.000 Σύρους που διαμένουν μόνιμα στη Γερμανία είναι απαραίτητοι στην πατρίδα τους, προκειμένου να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της χώρας.«Γνωρίζω ότι η πλειονότητα των Σύρων που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στη Γερμανία, θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, θέλουν να ανοικοδομήσουν την πατρίδα, θέλουν να ζήσουν με ασφάλεια, ελευθερία και αξιοπρέπεια» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αχμέντ αλ Σάρα, για να συμπληρώσει μάλιστα ότι «με τις εμπειρίες και τις ιδέες που αποκόμισαν κατά την παραμονή τους στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες» οι σημερινοί πρόσφυγες μπορούν να «διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο» στη Συρία.Το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Συρίας είχε συναντηθεί με κορυφαία στελέχη γερμανικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, έχουν ήδη συμφωνηθεί συγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα, μεταξύ άλλων από τις εταιρείες Knauff και Siemens Energy.Κριτική (και) από το SPDΟι δηλώσεις Μερτς περί επιστροφής του 80% των Σύρων, προκάλεσε κριτική ακόμη και από το συγκυβερνών Kόμμα των Σοσιαλδημοκρατών (SPD). «Δεν είναι έξυπνη η ιδέα του καγκελάριου να βάλει στο τραπέζι συγκεκριμένους αριθμούς για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, διότι εγείρει προσδοκίες, τις οποίες ίσως δεν θα μπορεί να εκπληρώσει» προειδοποιεί η αντιπρόεδρος του SPD Άνκε Ρέλινγκερ.Σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, η Λουίζε Άμτσμπεργκ από το Κόμμα των Πρασίνων υποστηρίζει ότι η δήλωση Μερτς «δεν είναι μόνο εκτός πραγματικότητας, αλλά είναι και κυνική». Από την πλευρά της η Αλίς Βάιντελ, συμπρόεδρος του ξενοφοβικού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τους αντίθετους λόγους, υποστηρίζει δηλαδή ότι οι αριθοί που αναφέρει ο καγκελάριος Μερτς «δεν είναι επαρκείς» και ότι θα έπρεπε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ακόμα περισσότεροι Σύροι μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Ασάντ.Πηγές: ARD, dpa,

