Αντιθέτως προς τους ισχυρισμούς του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ η Γαλλία δεν έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της στα αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα διευκρίνιζαν σήμερα διπλωματικές πηγές στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η μόνη απαγόρευση που ισχύει εδώ και καιρό αφορά την προσγείωση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών που μεταφέρουν οπλικά συστήματα σε γαλλικές αεροπορικές βάσεις.

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε επικρίνει την Γαλλία διότι απαγορεύει, όπως είπε, τις υπερπτήσεις, πάνω από το έδαφος της, αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών που κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

«Η χώρα της Γαλλίας δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικές προμήθειες, να πετάξουν πάνω από το γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία δεν βοήθησε απέναντι στον “Χασάπη του Ιράν”, ο οποίος έχει πλέον εξοντωθεί με επιτυχία!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.



Σημειώνεται ότι και το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές μετέδωσε ότι η Γαλλία δεν επέτρεψε τη χρήση του εναέριου χώρου της για τη μεταφορά όπλων προς το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

