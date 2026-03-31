Στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης Microsoft, Apple και Google από 1η Απριλίου

Οι Φρουροί της Επαναστάσης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι από 1η Απριλίου θα ξεκινήσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή

Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι θα στοχοποιήσουν αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή από την 1η Απριλίου, ως αντίποινα για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στη λίστα των 18 εταιρειών περιλαμβάνονται κολοσσοί όπως οι Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla και Boeing.

«Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να αναμένουν την καταστροφή των αντίστοιχων μονάδων τους ως αντίποινα για κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν, αρχής γενομένης από τις 20:00 ώρα Τεχεράνης την Τετάρτη 1η Απριλίου», ανέφερε η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Φρουροί της Επανάστασης ΗΠΑ εταιρείες
