Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι θα στοχοποιήσουν αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή από την 1η Απριλίου, ως αντίποινα για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Στη λίστα των 18 εταιρειών περιλαμβάνονται κολοσσοί όπως οι Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla και Boeing.
«Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να αναμένουν την καταστροφή των αντίστοιχων μονάδων τους ως αντίποινα για κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν, αρχής γενομένης από τις 20:00 ώρα Τεχεράνης την Τετάρτη 1η Απριλίου», ανέφερε η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.
