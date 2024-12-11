Ν. Κορέα: Προσπάθησε να αυτοκτονήσει στη φυλακή ο πρώην υπουργός Άμυνας

Ο τέως υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας Κιμ Γιονγκ-χιουν, στο πόστο όταν ανακοινώθηκε η επιβολή στρατιωτικού νόμου και η αποτυχημένη προσπάθεια πραξικοπήματος πριν από μια εβδομάδα, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μέσα σε κέντρο κράτησης, μεταδίδει το νοτιοκορεάτικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του πρακτορείου, ο κ. Κιμ έκανε την απόπειρα λίγο προτού ανακοινωθεί επίσημα η σύλληψή του για τον ρόλο του κατά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου το βράδυ της 3ης προς 4η Δεκεμβρίου.

Την επομένη της ανάκλησης του μέτρου - υπό την πίεση του κοινοβουλίου και χιλιάδων διαδηλωτών- ο υπ. Αμυνας του καθεστώτος υπέβαλλε την παραίτησή του και λίγο αργότερα συνελήφθη.

#UPDATE Former South Korean defence minister Kim Yong-hyun tried to kill himself shortly before being formally arrested over his role in the martial law operation, Yonhap reported Wednesday.



President Yoon Sook Yeol declared martial law on December 3 and sent soldiers and… pic.twitter.com/THNPsBtfJl — AFP News Agency (@AFP) December 11, 2024

Ο Κιμ φέρεται να διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην επιβολή στρατιωτικού νόμου. Σύμφωνα με ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο και βουλευτές της αντιπολίτευσης, είχε εισηγηθεί στον πρόεδρο Γιουν να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στη Νότια Κορέα, προκειμένου να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις» στη χώρα του. Ο πρόεδρος δεν επικαλέστηκε κάποια συγκεκριμένη απειλή από τη Βόρεια Κορέα, η οποία είναι πυρηνική δύναμη, αλλά επικεντρώθηκε στους εγχώριους πολιτικούς αντιπάλους του.

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Γιουν να κηρύξει στρατιωτικό νόμο βύθισε τη Νότια Κορέα – την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας και βασικό στρατιωτικό σύμμαχο των ΗΠΑ – στη χειρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, ενώ αποτελεί «μαύρη σελίδα» στην ιστορία της χώρας.

Έφοδος της αστυνομίας στην προεδρία

Ειδική μονάδα της νοτιοκορεατικής αστυνομίας ανακοίνωσε σήμερα πως διεξήγαγε έρευνα στις εγκαταστάσεις της προεδρίας, μια εβδομάδα μετά την απόπειρα του αρχηγού του κράτους Γιουν Σοκ-γελ να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου στη χώρα της Ασίας.

Η ειδική μονάδα έκανε εφόδους και ερεύνησε «το προεδρικό γραφείο», «το αρχηγείο της αστυνομίας», «το αρχηγείο της αστυνομίας της μητροπολιτικής περιοχής της Σεούλ» καθώς και τις εγκαταστάσεις «της υπηρεσίας ασφαλείας του κοινοβουλίου», σύμφωνα με ανακοίνωσή της που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Πηγή: skai.gr

