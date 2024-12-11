Ο Μπάιντεν προειδοποιεί ότι η οικονομική πολιτική του Τραμπ θα φέρει «καταστροφή»

Σε ομιλία του κατά την οποία υπερασπίστηκε τον απολογισμό της θητείας του στο πεδίο της οικονομίας, ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέκρινε με πολύ οξύ τόνο την οικονομική πολιτική που εννοεί να εφαρμόσει ο διάδοχός του, ο Ντόναλντ Τραμπ, προεξοφλώντας πως θα φέρει «καταστροφή».

Στο στόχαστρό του μπήκε ιδιαίτερα η αύξηση των τελωνειακών δασμών που έχει αναγγείλει ο μεγιστάνας.

Ο κ. Τραμπ έχει ήδη διαμηνύσει πως θα ανεβάσει θεαματικά, από τη στιγμή που θα αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου 2025, τους δασμούς σ’ όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και σε προϊόντα παραγόμενα στην Κίνα.

Πρόκειται για τους τρεις μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

«Θεωρώ πως αυτή η προσέγγιση είναι τεράστιο λάθος», είπε ο απερχόμενος Δημοκρατικός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Brookings Institution της Ουάσιγκτον.

Στην ομιλία, που διακοπτόταν από ξεσπάσματα βήχα —ο πρόεδρος δικαιολογήθηκε λέγοντας πως έχει κρύωμα—, ο Τζο Μπάιντεν υπερασπίστηκε τα πεπραγμένα του στην οικονομία, έναν μήνα αφού οι Αμερικανοί εξέλεξαν τον μέγα αντίπαλό του εν μέρει επειδή έκριναν πως το κόστος ζωής είναι δυσβάστακτα υψηλό.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους προειδοποίησε εναντίον της εφαρμογής προγράμματος που φέρεται να ενστερνίζεται ο κ. Τραμπ. «Προσεύχομαι στον Θεό ο εκλεγμένος πρόεδρος να απορρίψει το ‘Project 2025’. Θεωρώ πως θα ήταν οικονομική καταστροφή για εμάς και για την περιφέρεια», είπε, αναφερόμενος στο υπερσυντηρητικό κείμενο που εκτιμάται πως ενδέχεται να αποτελέσει κάτι σαν οδικό χάρτη της δεύτερης θητείας του Ρεπουμπλικάνου.

«Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ κληρονομεί την πιο ισχυρή οικονομία στη σύγχρονη ιστορία, που φθονεί όλος ο κόσμος», υποστήριξε ο κ. Μπάιντεν στην ομιλία, καυχώμενος για το μεγαλείο της χώρας του και της οικονομίας της.

Ταυτόχρονα κατακεραύνωσε την πρόθεση του διαδόχου του για «νέα μείωση των φόρων για τους πιο πλούσιους», που θα είχε «αληθινό κόστος», καθώς θα οδηγούσε από τη μια σε «μεγαλύτερα τεράστια ελλείμματα» κι από την άλλη «σε μεγάλες περικοπές σε βασικά προγράμματα ως προς την υγεία, την παιδεία και τη φροντίδα σε βετεράνους».

Η απερχόμενη υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν εξέφρασε επίσης ανησυχία χθες για τη μεγάλη αύξηση των δασμών που ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για τακτική που «φοβάμαι πως θα εκτροχίαζε την πρόοδο που κάναμε ως προς τον πληθωρισμό και θα είχε βλαπτικές συνέπειες για την ανάπτυξη», είπε η υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε η εφημερίδα Wall Street Journal.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, στο 2,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον δείκτη CPI. Τα δεδομένα για τον Νοέμβριο αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα.

Η υπουργός Οικονομικών είπε παράλληλα πως συζήτησε με τον δυνητικό διάδοχό της, τον Σκοτ Μπεσέντ, που επέλεξε ο κ. Τραμπ και θα χρειαστεί να εξασφαλίσει την έγκριση της Γερουσίας.

«Συζήτησα μαζί του πριν από τη γιορτή των Ευχαριστιών, του έδωσα συγχαρητήρια» για τον πιθανό διορισμό του και «του είπα πως νομίζω πως θα βρει αυτή τη δουλειά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και τονωτική κι ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει ευρύ φάσμα ευθυνών», σημείωσε η κυρία Γέλεν.

Ο κ. Μπάιντεν έχει υποσχεθεί ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας στον κ. Τραμπ, που γενικά αφήνει τον προκάτοχό του στο σκοτάδι κι ανακοινώνει την πρόθεσή του να προχωρήσει σε διορισμούς-σοκ μέσω Truth Social, ενώ με ακριβώς τον ίδιο τρόπο ανήγγειλε επίσης την αύξηση των δασμών — θορυβώντας τους γείτονες των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.