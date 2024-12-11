Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι ο Άσαντ βρίσκεται στη χώρα - «Τον μεταφέραμε με ασφάλεια»

Η Ρωσία παρέχει καταφύγιο στον Μπασάρ αλ Άσαντ, έχοντας μεταφέρει τον πρώην ηγέτη της Συρίας στη χώρα «με τον πιο ασφαλή τρόπο» μετά την ταχεία κατάρρευση του καθεστώτος του, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, στο NBC News.

«Είναι ασφαλής και αυτό δείχνει ότι η Ρωσία ενήργησε όπως χρειαζόταν σε μια τέτοια έκτακτη κατάσταση», δήλωσε ο Ριαμπκόφ, ο οποίος έγινε ο πρώτος Ρώσος αξιωματούχος που επιβεβαίωσε την παρουσία του Άσαντ στη χώρα.

«Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει μαζί του αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Ριαμπκόφ, προσθέτοντας ότι “θα ήταν πολύ λάθος μου να αναλύσω τι συνέβη”.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δεχθεί τεράστιο πλήγμα από την κατάρρευση ενός καθεστώτος στο οποίο έχει παράσχει την πλήρη υποστήριξή του, βοηθώντας τον Άσαντ να παραμείνει στην εξουσία μετά τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρίας και να διατηρήσει τη βίαιη δυναστεία της οικογένειάς του, η οποία ξεκίνησε το 1971.

Ο Ριαμπκόφ σημείωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Άσαντ, το καθεστώς του οποίου κατηγορείται για επιθέσεις με χημικά όπλα και για άλλα εγκλήματα πολέμου, καθώς και για δολοφονίες, συστηματικά βασανιστήρια και εξαφανίσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τη μαζική εξέγερση του 2011, που πυροδότησε τη σύγκρουση.

«Η Ρωσία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης που ίδρυσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», δήλωσε ο Ριαμπκόφ όταν ρωτήθηκε αν το Κρεμλίνο θα παρέδιδε τον Άσαντ για δίκη.

Πηγή: skai.gr

