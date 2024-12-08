Κατόπιν εισαγγελικού εντάλματος, ο πρώην υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας Κιμ Γιονγκ-χιουν συνελήφθη σήμερα εξαιτίας του ρόλου του στην αποτυχημένη απόπειρα του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο Κιμ, ο οποίος παραιτήθηκε την Τετάρτη, φέρεται να διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην επιβολή στρατιωτικού νόμου. Σύμφωνα με ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο και βουλευτές της αντιπολίτευσης που κατέθεσαν πρόταση μομφής κατά του αρχηγού του κράτους, ο Κιμ είχε εισηγηθεί στον πρόεδρο Γιουν να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στη Νότια Κορέα.

Η πρόταση μομφής κατά του προέδρου Γιουν καταψηφίστηκε χθες Σάββατο στο κοινοβούλιο, αλλά ο επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος τον κάλεσε να παραιτηθεί.

Ο Κιμ εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον εισαγγελέα της Σεούλ και ακολούθως συνελήφθη, ενώ του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, μεταδίδει το Yonhap.

Ο πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ, ο πρώην υπουργός Άμυνας Κιμ Γιονγκ-χιουν και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Παρκ Αν-σου κατηγορήθηκαν από την αντιπολίτευση για προδοσία και οι νοτιοκορεατικές αρχές διερευνούν την υπόθεση.

Ο Γιουν προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη, όταν το βράδυ της Τρίτης κήρυξε στρατιωτικό νόμο, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις» στη χώρα του. Ο πρόεδρος δεν επικαλέστηκε κάποια συγκεκριμένη απειλή από τη Βόρεια Κορέα, η οποία είναι πυρηνική δύναμη, αλλά επικεντρώθηκε στους εγχώριους πολιτικούς αντιπάλους του.

Ωστόσο, η πλειοψηφία του νοτιοκορεατικού κοινοβουλίου απέρριψε το διάταγμα, υποχρεώνοντάς τον πρόεδρο να άρει τον στρατιωτικό νόμο μόλις έξι ώρες αργότερα.

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Γιουν να κηρύξει στρατιωτικό νόμο βύθισε τη Νότια Κορέα – την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας και βασικό στρατιωτικό σύμμαχο των ΗΠΑ – στη χειρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, ενώ αποτελεί «μαύρη σελίδα» στην ιστορία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

