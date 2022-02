Την παγκόσμια απήχηση που έχει πλέον ο αμερικανικός φαρμακευτικός κολοσσός Pfizer χάρη στο εμβόλιο για τον κορωνοϊό, επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά επ’ ευκαιρία της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.



Όπως δηλώνει μάλιστα ο κ. Μπουρλά η Pfizer το 2021 προσέγγισε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ασθενείς με τα φάρμακα και τα εμβόλιά της, δηλαδή περισσότερους από 1 στους 6 ανθρώπους στη Γη.



«Τι τρίμηνο και τι έτος! Χάρη στους συναδέλφους της Pfizer, προσεγγίσαμε περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ασθενείς με τα φάρμακα και τα εμβόλιά μας. Αυτό είναι πάνω από 1 στους 6 ανθρώπους στη Γη. Ποτέ πριν η απήχησή μας στους ασθενείς δεν ήταν τόσο εκτεταμένη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας επικεφαλής της Pfizer.

Το διπλασιασμό εσόδων των εσόδων της χάρη στο εμβόλιο για τον κορωνοϊό ανακοίνωσε η Pfizer. Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι τα ετήσια έσοδα της αυξήθηκαν από 41,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 σε 81,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 (περίπου 71 δισεκ. ευρώ), σε μεγάλο βαθμό χάρη στο εμβόλιο.

