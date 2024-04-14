Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ ανακοίνωσε ότι εξ' ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Χουσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν για να καταδικάσει τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και να καλέσει όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

«Εξ ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ, καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ και καλώ όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση.

Μόλις μίλησα με τον ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπντολαχιάν για να μεταφέρω αυτά τα μηνύματα και να προτρέψω το Ιράν να μην οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση», δηλώνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, με μήνυμά του στο «Χ».

Ο Ζοζέπ Μπορέλ, εξ ονόματος της ΕΕ, εξέδωσε δήλωση σχετικά με το Ιράν στην οποία επισημαίνονται τα εξής:

«Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους του Ιράν κατά του Ισραήλ. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια.

Η ΕΕ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την ασφάλεια του Ισραήλ. Σε αυτήν την εξαιρετικά τεταμένη περιφερειακή κατάσταση, η περαιτέρω κλιμάκωση δεν μπορεί να είναι συμφέρον κανενός. Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση.

Η ΕΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη να συμβάλει στην αποκλιμάκωση και την ασφάλεια της περιοχής και βρίσκεται σε στενή επαφή με όλες τις πλευρές για τον σκοπό αυτό.»

Nωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας ανακοίνωσε ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης. «Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση και στην ασφάλεια της περιοχής", δήλωσε ο Μπορέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.