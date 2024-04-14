Πώς ένα σκάνδαλο που συνδέεται με μια πορνοστάρ οδήγησε στην πρώτη ποινική δίκη του Τραμπ

Ήταν το είδος της κακόγουστης ιστορίας που ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απολάμβανε πριν από την πολιτική: μια πορνοστάρ που ισχυριζόταν ότι είχαν κάνει σεξ. Αλλά την παραμονή των προεδρικών εκλογών του 2016, ο Τραμπ φοβήθηκε ότι η ιστορία, η οποία, όπως λέει, είναι ψευδής, θα του κόστιζε ψήφους. Έτσι, λένε οι εισαγγελείς, κανόνισε να πληρώσει τη Στόρμι Ντάνιελς για να μην μιλήσει.

Τώρα, έπειτα από χρόνια αναταραχών πριν από την απαγγελία κατηγοριών πέρυσι, ο Τραμπ πρόκειται να δικαστεί τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, στη Νέα Υόρκη για το συγκεκριμένο σκάνδαλο που ο ίδιος και οι βοηθοί του προσπαθούσαν να αποκρύψουν.

Αν δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση της τελευταίας στιγμής, θα είναι η πρώτη από τις τέσσερις ποινικές υποθέσεις του Τραμπ που θα οδηγηθούν σε δίκη. Θα είναι ένα πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία των ΗΠΑ - η πρώτη ποινική δίκη πρώην προέδρου.

Είναι αναμφισβήτητα η λιγότερο επικίνδυνη από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι η πιο «πικάντικη», με αναμενόμενες καταθέσεις για υποτιθέμενη συζυγική απιστία, για πληρωμές που ενορχηστρώθηκαν από έναν πρώην πιστό του Τραμπ, ο οποίος τώρα συγκαταλέγεται στους εχθρούς του πρώην προέδρου.

Πολλές λεπτομέρειες της υπόθεσης έχουν δημοσιοποιηθεί από το 2018, όταν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον πρώην δικηγόρο του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, για εγκλήματα χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας σε σχέση με ένα σχέδιο για να «θάψει» όχι μόνο τους ισχυρισμούς της Ντάνιελς, αλλά και άλλες δυνητικά επιζήμιες ιστορίες από το παρελθόν του «playboy»… Τραμπ.

Παρά το γεγονός ότι αρχικά η υπόθεση είχε απορριφθεί από τις Αρχές, ο εισαγγελέας Άλβιν Μπραγκ ζήτησε την επανεξέταση της υπόθεσης. Το σώμα ενόρκων συγκλήθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Άκουσε τον Κόεν, ο οποίος τώρα είναι ένας ανοιχτός επικριτής του πρώην αφεντικού του, και άλλους μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην εκδότη της ταμπλόιντ «National Enquirer». Το σώμα ενόρκων ψήφισε την απαγγελία κατηγοριών στις 30 Μαρτίου 2023.

Οι κατηγορίες είναι κακουργήματα που τιμωρούνται με φυλάκιση έως και τέσσερα χρόνια, αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η καταδίκη θα οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης. Ο Τραμπ αρνείται τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι οι εισαγγελείς είναι αυτοί που επιδίδονται σε «παρέμβαση στις εκλογές» και σε «κυνήγι μαγισσών». Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος.

Πριν από την πληρωμή της Ντάνιελς, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Κοέν κανόνισε να πληρώσει το «National Enquirer» 150.000 δολάρια στο πρώην μοντέλο του Playboy, Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε μια πολύμηνη σχέση με τον Τραμπ. Η σκανδαλοθηρική εφημερίδα πλήρωσε επίσης 30.000 δολάρια σε έναν θυρωρό του Πύργου Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε μια ιστορία για ένα παιδί που ο Τραμπ απέκτησε εκτός γάμου.

