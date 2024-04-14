Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι πριν από την ιρανική επίθεση η Τουρκία επικοινώνησε με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και οι αντιδράσεις να είναι «αναλογικές».

Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «πριν από το περιστατικό» -την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ- «μιλήσαμε με τις ιρανικές και αμερικανικές αρχές και ζητήσαμε αυτοσυγκράτηση. Οι αμοιβαίες προσδοκίες και τα μηνύματα των μερών μεταφέρθηκαν επίσης από την Τουρκία και αναλήφθηκαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί ότι οι αντιδράσεις θα είναι αναλογικές».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης: «Υπενθυμίζουμε εδώ και καιρό στους συνομιλητές μας τις προειδοποιήσεις μας σχετικά με τον κίνδυνο επέκτασης και κλιμάκωσης του συνεχιζόμενου πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

»Η ισραηλινή επίθεση στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό, η οποία παραβίασε το διεθνές δίκαιο, δικαίωσε τις ανησυχίες μας. Τα αντίποινα του Ιράν σε αυτή την επίθεση και οι επακόλουθες εξελίξεις έδειξαν για άλλη μια φορά ότι τα γεγονότα θα μπορούσαν γρήγορα να κλιμακωθούν σε περιφερειακό πόλεμο».

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών καταλήγει ως εξής: «Σήμερα, στέλνουμε για άλλη μια φορά σαφή μηνύματα στις ιρανικές αρχές και στις δυτικές χώρες που ασκούν επιρροή στο Ισραήλ, για να τους παροτρύνουμε όλους να θέσουν τέρμα στην κλιμάκωση.

»Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να αποτρέψουμε την πυροδότηση μιας διαδικασίας που θα βλάψει μόνιμα τη σταθερότητα της περιοχής μας και θα οδηγήσει σε ευρύτερες παγκόσμιες συγκρούσεις.

»Παρακολουθούμε επίσης στενά τις εξελίξεις σχετικά με τις απειλές για την ασφάλεια της Τουρκίας σε συνεννόηση με τα αρμόδια θεσμικά μας όργανα και ο πρόεδρος Ερντογάν ενημερώνεται τακτικά».

Την ίδια ώρα, το Ιράν φαίνεται να ενημέρωσε την Τουρκία εκ των προτέρων για τη σχεδιαζόμενη επιχείρησή του κατά του Ισραήλ, όπως τουλάχιστον δήλωσε τουρκική διπλωματική πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν στο Ιράν μέσω της 'Αγκυρας ότι η επιχείρησή του πρέπει να είναι «εντός συγκεκριμένων ορίων».

Νωρίτερα την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του του Ιράν Χοσείν Αμίρ Αμπντολαχιάν.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Χακάν Φιντάν είπε στον Ιρανό υπουργό ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή μετά τα αντίποινα του Ιράν κατά του Ισραήλ τη νύχτα της 13ης Απριλίου και ότι επιθυμεί «να σταματήσουν τα βήματα που θα αυξήσουν την ένταση».

Ο Χοσείν Αμίρ Αμπντολαχιάν, από την πλευρά του, φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι η επιχείρηση αντιποίνων κατά του Ισραήλ έχει τερματιστεί και το Ιράν δεν θα προχωρήσει σε νέα επιχείρηση εκτός αν δεχθεί επίθεση. Εάν το Ιράν δεχθεί νέα επίθεση, θα απαντήσει πιο έντονα αυτή τη φορά, είπε στον Χακάν Φιντάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Μετά την επικοινωνία με τον Αμπντολαχιάν, ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική συνομιλία και με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον. Οι δύο υπουργοί τόνισαν την ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή, αναφέρουν τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

