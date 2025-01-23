Ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ (2017-2021), σημείωσε χθες Τετάρτη πως καθώς θα ολοκληρώνεται σε τέσσερα χρόνια η δεύτερη θητεία του Ρεπουμπλικάνου, αναμένει πως θα διεξαχθούν κανονικά εκλογές και ο μεγιστάνας θα παραδώσει την εξουσία ως οφείλει.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ προβλέπει δυο θητείες στην προεδρία το μέγιστο.

Ο Τζον Μπόλτον, «γεράκι» της αμερικανικής διπλωματίας, υπήρξε ΣΕΑ της αμερικανικής προεδρίας από το 2018 ως το 2019, προτού παραιτηθεί εξαιτίας διένεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εκφράστηκε στο πλαίσιο εκπομπής του γερμανικού δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ARD που μεταδόθηκε χθες. Διαβεβαίωσε πως το Σύνταγμα και οι θεσμοί της χώρας του παραμένουν ισχυρά θεμέλια κι έχουν τεράστια υποστήριξη.

Χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «παρέκκλιση» και προεξόφλησε πως θα κάνει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα του και διεθνώς κατά τη δεύτερη θητεία του απ’ ό,τι στην πρώτη. Ωστόσο πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως δεν είναι ο Ιούλιος Καίσαρας, αναφερόμενος στον δικτάτορα (100 π.Χ.-44 π.Χ.) της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι ΗΠΑ είναι ισχυρότερες από τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

