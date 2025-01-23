Κολομβία: Κατάσχεση 8,2 τόνων κοκαΐνης, 25 τόνων μέσα στον μήνα

Η αστυνομία της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την κατάσχεση ποσότητας 8,2 τόνων κοκαΐνης στο λιμάνι Μπουεναβεντούρα, που αύξησε σε πάνω από είκοσι τόνους τις κατασχέσεις από την αρχή του μήνα.

Το φορτίο αναχαιτίστηκε προχθές Τρίτη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο λιμάνι Μπουεναβεντούρα, ένα από τα σημαντικότερα της χώρας, στις ακτές στον Ειρηνικό. Είχε προορισμό το Τολέδο της Ισπανίας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Πρόκειται για «σκληρό πλήγμα για τα καρτέλ» των ναρκωτικών, τόνισε ο στρατηγός Γουίλιαμ Σαλαμάνκα, διευθυντής της αστυνομίας της Κολομβίας, σε ανακοίνωση Τύπου, διευκρινίζοντας πως η επιχείρηση διεξήχθη σε συντονισμό με την Ευρωπόλ (τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου).

Με την κατάσχεση την Τρίτη 1,4 επιπλέον τόνου από το πολεμικό ναυτικό στα ύδατα του νότιου Ειρηνικού, «κατασχέσαμε 9,9 τόνους κοκαΐνης μέσα σε 24 ώρες», σημείωσε ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο μέσω X.

Από την αρχή του μήνα, η αστυνομία λέει πως έχει προχωρήσει στην κατάσχεση 25 τόνων κοκαΐνης. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, οι κολομβιανές αρχές κατέσχεσαν 861,7 τόνους κοκαΐνης το 2024, ποσότητα αυξημένη κατά 115 τόνους σε σύγκριση με το 2023.

Το λιμάνι στην Μπουεναβεντούρα χαρακτηρίζεται στρατηγικός κόμβος όσον αφορά την εμπορία ναρκωτικών στην Κολομβία, τη χώρα που εξάγει τη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης παγκοσμίως. Μαζί με το λιμάνι Γουαγιακίλ του Ισημερινού, είναι το ένα από τα δυο κρισιμότερα λιμάνια όσον αφορά τη διακίνηση κοκαΐνης μέσω του Ειρηνικού Ωκεανού.

Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (ONUDC) που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2024, η παραγωγή της ουσίας αυτής αυξήθηκε κατά 53% το 2023, φθάνοντας τους 2.600 τόνους σε ετήσια βάση. Οι περιοχές όπου καλλιεργείται κόκα, φυτό τα φύλλα του οποίου είναι η βάση στην διαδικασία παραγωγής κοκαΐνης, αυξήθηκαν κατά 10% φθάνοντας τα 2,53 εκατομμύρια στρέμματα στο κολομβιανό έδαφος.

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες καλλιέργειες κόκας στη χώρα ελέγχονται κατά το 98% από ένοπλες οργανώσεις, οι οποίες έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση σε διάφορους τομείς για τον έλεγχο της παράνομης οικονομικής δραστηριότητας, κατά την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

