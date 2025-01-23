Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της Νότιας Κορέας ζήτησε την Πέμπτη από εισαγγελείς να κατηγορήσουν τον Πρόεδρο Γιουν (Yoon Suk Yeol) για διάπραξη εξέγερσης και κατάχρησης εξουσίας λόγω της κήρυξης στρατιωτικού νόμου μετά τη μεταφορά της υπόθεσής του στους εισαγγελείς.

Το Γραφείο Διερεύνησης Διαφθοράς για Αξιωματούχους (CIO) δήλωσε ότι θα ζητήσει από τους εισαγγελείς να κατηγορήσουν τον Γιουν ότι ήταν αρχηγός εξέγερσης, καθώς και για κατάχρηση εξουσίας και παρεμπόδιση άλλων από την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Σύμφωνα με το νόμο, ο CIO έχει την εξουσία μόνο να ερευνά και στη συνέχεια πρέπει να παραδίδει τις υποθέσεις στους εισαγγελείς για δίωξη.

Ο Γιουν παραμένει φυλακισμένος από την περασμένη εβδομάδα καθώς οι ανακριτές εξετάζουν την προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στις 3 Δεκεμβρίου, μια κίνηση που συγκλόνισε το έθνος, παρόλο που ανατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες από το κοινοβούλιο.

Η CIO ιδρύθηκε το 2021 ως ανεξάρτητη υπηρεσία για να ερευνά υψηλόβαθμους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και των μελών της οικογένειάς του, και ηγήθηκε μιας κοινής ομάδας που συμπεριλαμβάνει την αστυνομία και το υπουργείο Άμυνας, ενώ οι εισαγγελείς διεξάγουν τη δική τους έρευνα.

Όμως, με περιορισμένα δικαιώματα έρευνας και δίωξης, ο CIO δεν έχει εξουσία να ασκήσει δίωξη στον πρόεδρο και πρέπει να παραπέμψει οποιαδήποτε υπόθεση στο γραφείο του εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες.

Η CIO έχει πει ότι η κράτηση του Γιουν θα λήξει γύρω στις 28 Ιανουαρίου, αλλά αναμένεται οι εισαγγελείς να ζητήσουν την παράταση της κράτησης για άλλες 10 ημέρες.

Από τη σύλληψή του στις 15 Ιανουαρίου - η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται εν ενεργεία πρόεδρος της Νότιας Κορέας - ο Γιουν αρνήθηκε να μιλήσει με τους ερευνητές της CIO.

Ο Lee Jae-seung, αναπληρωτής επικεφαλής του CIO, είπε ότι θα ήταν πιο «αποτελεσματικό» για τους εισαγγελείς να αναλάβουν την έρευνα πριν απαγγελθούν κατηγορίες στον Γιουν, επικαλούμενος την άρνηση του προέδρου να συνεργαστεί.

«Παρά το γεγονός ότι ο ύποπτος υφίσταται σοβαρές κατηγορίες ότι ήταν αρχηγός μιας εξέγερσης, συνεχίζει να είναι μη συνεργάσιμος μέχρι σήμερα, να μην ανταποκρίνεται στη διαδικασία της ποινικής δικαιοσύνης και να αρνείται την ανάκρισή μας», είπε ο Lee Jae-seung σε μια ενημέρωση.

Πηγή: reuters.com

