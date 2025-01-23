Νότια Σινική Θάλασσα: «Ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στις Φιλιππίνες

Οι ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνουν δεσμευμένες στην υπεράσπιση των Φιλιππίνων, δυνάμει συμφωνίας των δυο χωρών —την ώρα που οι εντάσεις με την Κίνα στη Νότια Σινική Θάλασσα οξύνονται—, ξεκαθάρισε χθες ο νέος αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια συνδιάλεξης με τον ομόλογό του των Φιλιππίνων Ενρίκε Μανάλο, ο κ. Ρούμπιο «υπογράμμισε τις ακλόνητες δεσμεύσεις των ΗΠΑ στις Φιλιππίνες στο πλαίσιο της συμφωνίας μας για την αμοιβαία άμυνα», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συνηγορεί υπέρ σκληρής γραμμής έναντι της Κίνας. Στη συνδιάλεξη, κατήγγειλε «τις επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές ενέργειες στη Νότια Σινική Θάλασσα» που προφανώς προσάπτει στο Πεκίνο.

«Ο υπουργός Ρούμπιο έκανε σαφές πως η συμπεριφορά της Κίνας υπονομεύει την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια και δεν συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο», τονίζεται στο δελτίο Τύπου.

Ο Μάρκο Ρούμπιο τηλεφώνησε στον ομόλογό του των Φιλιππίνων μια ημέρα αφού απηύθυνε έμμεση πλην σαφή προειδοποίηση στο Πεκίνο για τη Νότια Σινική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια της τετραμερούς συνάντησης με τους ομολόγους του της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας.

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη Νότια Σινική Θάλασσα, στρατηγική θαλάσσια περιοχή, μολονότι διεθνές δικαστήριο αποφάνθηκε προ ετών πως οι διεκδικήσεις της δεν έχουν νομική βάση.

Ολοένα συχνότετρα επεισόδια με τις Φιλιππίνες εγείρουν ανησυχίες για την πιθανότητα οι ΗΠΑ, ιστορικός σύμμαχος της Μανίλας που εγγυάται την ασφάλεια του αρχιπελάγους, να εμπλακούν σε πόλεμο με την Κίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.