Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ δεν γνώριζαν εκ των προτέρων για τις εκρήξεις βομβητών στον Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν προέτρεψε «όλα τα μέρη» στη Μέση Ανατολή να αποφύγουν «οποιαδήποτε βήματα που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν τη σύγκρουση» στη Γάζα, σχολιάζοντας τις ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών στον Λίβανο που στόχευαν μέλη της Χεζμπολάχ.

Ο Μπλίνκεν είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αίγυπτο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν γνώριζαν ούτε εμπλέκονταν στα περιστατικά».

«Ακόμα συλλέγουμε τις πληροφορίες και τα γεγονότα», είπε ο Μπλίνκεν στους δημοσιογράφους. «Παραμένουμε πολύ ξεκάθαροι σχετικά με τη σημασία που έχει το να αποφύγουν όλες οι πλευρές οποιαδήποτε βήματα που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στη Γάζα».

Ο Μπλίνκεν είχε συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Badr Abdelatty, ο οποίος καταδίκασε τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι οι κλιμακώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Μέση Ανατολή «στο χείλος ενός εκτεταμένου περιφερειακού πολέμου».

«Η Αίγυπτος είναι ενάντια σε οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια που μπορεί να πλήξει την κυριαρχία του Λιβάνου», είπε ο Abdelatty. «Είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με την κυβέρνηση του Λιβάνου και τον λαό του Λιβάνου.

«Θα καταδικάσουμε οποιαδήποτε επίθεση στην κυριαρχία του Λιβάνου», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.