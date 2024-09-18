O ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε τις «επιθέσεις» με εκρήξεις βομβητών στο Λίβανο, τονίζοντας ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την σταθερότητα και αυξάνουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης στην περιοχή. Παράλληλα, έκανε λόγο για «ανησυχητική κατάσταση».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποτρέψουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, ο οποίος θα είχε βαριές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή και όχι μόνο», σημείωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ. Ο ύπατος εκπρόσωπος είχε επίσης επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ, ο οποίος τον ενημέρωσε για τις εκρήξεις βομβητών οι οποίοι χρησιμοποιούνταν από το ισλαμιστικό φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ. «Ακόμα κι αν οι επιθέσεις φαίνεται να είχαν στόχο, είχαν σοβαρές παράπλευρες απώλειες μεταξύ αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών μεταξύ των θυμάτων», ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Πηγή: skai.gr

