Ο 63χρονος Ζαν-Πιερ Μαρεσάλ, συγκατηγορούμενος του Ντομινίκ Πελικό στην πολύκροτη δίκη της Αβινιόν, παραδέχθηκε ότι τον αντέγραψε για να κακοποιήσει σεξουαλικά την δική του σύζυγο.

Κατηγορείται ότι βίαζε τη σύζυγό του και ότι την προσέφερε στον Πελικό για να την βιάσει. Όπως χθες ο Πελικό, επικαλέσθηκε και αυτός σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου την προβληματική παιδική του ηλικία, αλλά επέρριψε την ευθύνη και στον μέντορά του. Δήλωσε ότι είναι «καλός σύζυγος και πατέρας».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ζαν-Πιερ Μαρεσάλ συνεργάσθηκε με τον Πελικό για να ναρκώνει και να βιάζει από κοινού με τον μέντορά του την σύζυγό του Σιλιά Μαρεσάλ. Οι δύο τους συναντήθηκαν σε ιστοσελίδα που βρίσκεται πλέον εκτός λειτουργίας.

Η δίκη του Πελικό και 50 συγκατηγορουμένων του για τον βιασμό της συζύγου του Ζιζέλ Πελικό έχει προκαλέσει σοκ στην Γαλλία και τον κόσμο. Η ίδια η Ζιζέλ Πελικό έχει γίνει σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας και δημόσιες εκδηλώσεις υποστήριξής της οργανώνονται στη Γαλλία.

Χθες, κατά την κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου, ο Ντομινίκ Πελικό παραδέχθηκε ότι είναι βιαστής, δήλωσε ότι η γυναίκα του «δεν το άξιζε αυτό» και ζήτησε «συγγνώμη».

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε με την επίσης σοκαριστική κατάθεση του Ζαν-Πιερ Μαρεσάλ που περιέγραψε πώς ο ίδιος και οι αδελφές του υφίσταντο σεξουαλική κακοποίηση στα χέρια του πατέρα τους και δήλωσε ότι ο Πελικό απελευθέρωσε τους εσωτερικούς του δαίμονες.

«Μετανιώνω για τις πράξεις μου. Αγαπώ τη γυναίκα μου», δήλωσε στο δικαστήριο ο Ζαν-Πιερ Μαρεσάλ. «Αν δεν είχα συναντήσει τον κ. Πελικό, δεν θα είχα προβεί ποτέ σε αυτές τις πράξεις. Ήταν καθησυχαστικός, σαν ξάδερφος».

Ο Μαρεσάλ πάντως δεν κατηγορείται και για βιασμό της Ζιζέλ Πελικό, η οποία αναμένεται να κληθεί να καταθέσει εκ νέου σήμερα.

H γνωριμία με τον Πελικό

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Μαρεσάλ συνάντησε τον Πελικό σε ιστοσελίδα με την επωνυμία Coco, όπου ο μέντορας μοιραζόταν μαζί του εικόνες από τους βιασμούς της συζύγου του Ζιζέλ Πελικό από τους άνδρες στους οποίους την παρέδιδε ναρκωμένη. Εκεί του περιέγραψε πώς την νάρκωνε.

Ο Μαρεσάλ κατέθεσε ότι έπεσε κατά τύχην πάνω στο website και αρχικά αρνήθηκε πρόταση του Πελικό να βιάσει την σύζυγό του πριν συναινέσει τελικά. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Πελικό νάρκωσε την σύζυγο του Μαρεσάλ και την βίασε. Ο Μαρεσάλ παρακολουθούσε.

Ο Πελικό παραδέχθηκε την ενοχή του στον βιασμό της συζύγου του Μαρεσάλ και δήλωσε ότι μετάνιωσε για τις πράξεις του. Διέκοψε τις σχέσεις του με το ζεύγος Μαρεσάλ όταν το θύμα ξύπνησε την ώρα που εκείνος βρισκόταν ακόμη στο υπνοδωμάτιο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πελικό έχει καταγραφεί σε τουλάχιστον τρεις από τους 12 βιασμούς της Σιλιά Μαρεσάλ.

Η 54χρονη Σιλιά Μαρεσάλ έχει 5 παιδιά με τον σύζυγό της, τον οποίο δεν έχει μηνύσει. Δηλώνει ότι παραμένει μαζί του «για το καλό των παιδιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

