Υπόθεση κατασκοπευτικού θρίλερ θυμίζει η ταυτόχρονη ανατίναξη σχεδόν 5.000 βομβητών μελών της Χεζμπολάχ χθες στον Λίβανο και τη Συρία, μία ενέργεια που αποδίδεται, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε κοινή επιχείρηση των IDF και της Μοσάντ.

Σύμφωνα με την ταϊβανέζικη εταιρεία Gold Apollo, οι παγιδευμένοι με εκρηκτικά βομβητές, μοντέλο AP-924, που αγόρασε η Χεζμπολάχ κατασκευάστηκαν από την εταιρεία BAC Consulting KFT με έδρα τη Βουδαπέστη.

CEO of Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang denied manufacturing the explosive pager. When asked abt AR-924, he said “it is produced & sold by BAC…we only provide brand trademark authorisation & have no involvement in design or manufacturing of this product.” See my exchange w him. pic.twitter.com/eb6k65oyKl — Tingting Liu 劉亭廷 (@tingtingliuTVBS) September 18, 2024

Ανώτερη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε στο Reuters ότι οι βομβητές εισήχθησαν στη χώρα πριν από περίπου 5 μήνες, αρκετό διάστημα μέχρι τη χθεσινή ανατίναξη.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν είπε στο CNN ότι η Gold Apollo έστειλε περίπου 260.000 βομβητές από την Ταϊβάν, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καταγραφή των συσκευών που αποστέλλονται στο Λίβανο ή στη Μέση Ανατολή.

Πού και πότε παγιδεύτηκαν με εκρηκτικά οι βομβητές

Πολλαπλές αναφορές σε διεθνή μέσα αναφέρουν ότι πίσω από την παγίδευση με εκρηκτικά βρίσκεται η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, Μοσάντ, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, τους IDF.

Το καυτό ερώτημα τώρα είναι πού και πότε -σε ποιο στάδιο από την παραγωγή μέχρι την έκρηξη- παγιδεύτηκαν οι βομβητές.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι βομβητές παγιδεύτηκε από την Μοσάντ προτού φθάσουν στον Λίβανο. Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες μπόρεσαν να παρεισφρήσουν στην αλυσίδα εφοδιασμού της Χεζμπολάχ και να σχεδιάσουν την ενέργεια, το διάστημα από την παραγωγή τους στη Βουδαπέστη μέχρι την εισαγωγή τους στον Λίβανο.

Εως 57 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης και πυροκροτητές τοποθετήθηκαν πλάι στην μπαταρία λιθίου των βομβητών, η οποία έχει διάρκεια ζωής 85 ημερών.

Οι συσκευές ανατινάχτηκαν ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά από μήνυμα που έμοιαζε να εστάλη από την ηγεσία της Χεζμπολάχ.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή που ένας βομβητής σκάει στα χέρια ενός άνδρα που βρίσκεται στο ταμείο σούπερ μάρκετ. Χτυπάει το μήνυμα, ο άνδρας βγάζει από την τσέπη του τον βομβητή να τον κοιτάξει και η συσκευή εκρήγνυται.

Exploding pagers and other communication devices in #Lebanon among #Hezbollah members today. Recall the public reporting that #Israel has infiltrated the Hezbollah communication networks and that Hezbollah had switched to pagers and couriers after cell phones were banned. pic.twitter.com/AGGVYhE2lC — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 17, 2024

Απόστρατος ταξίαρχος του λιβανικού στρατού και πρώην συντονιστής της κυβέρνησης με την ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ UNIFIL, δήλωσε ότι οι συσκευές «είχαν παγιδευθεί με αρκετά γραμμάρια εκρηκτικών που δύσκολα εντοπίζονται και είχαν τοποθετηθεί στην μπαταρία με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θα μπορούσαν να εντοπισθούν από αισθητήρες ή από οποιαδήποτε εργαλεία εντοπισμού εκρηκτικών».

Σύμφωνα με τον Μουνίρ Σεχάντα στο Anadolu, ο τύπος των εκρηκτικών δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, όμως πρόκειται για «εξελιγμένα εκρηκτικά, φτιαγμένα από σύγχρονα υλικά που δεν μπορούν να εντοπισθούν από αισθητήρες».

Αναφορικά με τον τόπο ή τη χώρα όπου παγιδεύθηκαν οι συσκευές, ο Σεχάντα δήλωσε πως «είναι πολύ νωρίς για να το συζητήσουμε αυτό» όμως η παγίδευσή τους θα μπορούσε να έχει γίνει «στη διάρκεια της φάσης της κατασκευής ή σε άλλα στάδια».

Πυροδοτήθηκαν νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν

Ισραηλινές και αμερικανικές πηγές ανέφεραν στο Axios και στο Al-Monitor ότι οι εκρήξεις των βομβητών σχεδιάζονταν αρχικά ως «η πρώτη κίνηση σε μια "ολική" επίθεση» κατά της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ ανησυχούσε ότι η Χεζμπολάχ είχε αντιληφθεί το σχέδιο και έτσι πυροδότησε τα εκρηκτικά στους βομβητές νωρίτερα από ό,τι σχεδίαζε αρχικά.

