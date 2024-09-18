Λογαριασμός
Εκρήξεις στον Λίβανο: Πού και πότε παγιδεύτηκαν με εκρηκτικά οι βομβητές της Χεζμπολάχ

Οι συσκευές εισήχθησαν στον Λίβανο πριν από περίπου πέντε μήνες - Απόστρατος ταξίαρχος του λιβανικού στρατού είπε ότι παγιδεύτηκαν με πολύ εξελιγμένα εκρηκτικά «στη διάρκεια της φάσης της κατασκευής ή σε άλλα στάδια»

Λίβανος

Υπόθεση κατασκοπευτικού θρίλερ θυμίζει η ταυτόχρονη ανατίναξη σχεδόν 5.000 βομβητών μελών της Χεζμπολάχ χθες στον Λίβανο και τη Συρία, μία ενέργεια που αποδίδεται, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε κοινή επιχείρηση των IDF και της Μοσάντ.

Σύμφωνα με την ταϊβανέζικη εταιρεία Gold Apollo, οι παγιδευμένοι με εκρηκτικά βομβητές, μοντέλο AP-924, που αγόρασε η Χεζμπολάχ κατασκευάστηκαν από την εταιρεία BAC Consulting KFT με έδρα τη Βουδαπέστη.  

Ανώτερη πηγή ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε στο Reuters ότι οι βομβητές εισήχθησαν στη χώρα πριν από περίπου 5 μήνες, αρκετό διάστημα μέχρι τη χθεσινή ανατίναξη.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας της Ταϊβάν είπε στο CNN ότι η Gold Apollo έστειλε περίπου 260.000 βομβητές από την Ταϊβάν, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καταγραφή των συσκευών που αποστέλλονται στο Λίβανο ή στη Μέση Ανατολή. 

Πού και πότε παγιδεύτηκαν με εκρηκτικά οι βομβητές 

Πολλαπλές αναφορές σε διεθνή μέσα αναφέρουν ότι πίσω από την παγίδευση με εκρηκτικά βρίσκεται η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, Μοσάντ, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, τους IDF.

Το καυτό ερώτημα τώρα είναι πού και πότε -σε ποιο στάδιο από την παραγωγή μέχρι την έκρηξη- παγιδεύτηκαν οι βομβητές. 

Σύμφωνα με τους New York Times, οι βομβητές παγιδεύτηκε από την Μοσάντ προτού φθάσουν στον Λίβανο. Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες μπόρεσαν να παρεισφρήσουν στην αλυσίδα εφοδιασμού της Χεζμπολάχ και να σχεδιάσουν την ενέργεια, το διάστημα από την παραγωγή τους στη Βουδαπέστη μέχρι την εισαγωγή τους στον Λίβανο. 

Εως 57 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης και πυροκροτητές τοποθετήθηκαν πλάι στην μπαταρία λιθίου των βομβητών, η οποία έχει διάρκεια ζωής 85 ημερών.

AR-924 βομβητης χεζμπολαχ

Οι συσκευές ανατινάχτηκαν ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά από μήνυμα που έμοιαζε να εστάλη από την ηγεσία της Χεζμπολάχ. 

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή που ένας βομβητής σκάει στα χέρια ενός άνδρα που βρίσκεται στο ταμείο σούπερ μάρκετ. Χτυπάει το μήνυμα, ο άνδρας βγάζει από την τσέπη του τον βομβητή να τον κοιτάξει και η συσκευή εκρήγνυται. 

Απόστρατος ταξίαρχος του λιβανικού στρατού και πρώην συντονιστής της κυβέρνησης με την ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ UNIFIL, δήλωσε ότι οι συσκευές «είχαν παγιδευθεί με αρκετά γραμμάρια εκρηκτικών που δύσκολα εντοπίζονται και είχαν τοποθετηθεί στην μπαταρία με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν θα μπορούσαν να εντοπισθούν από αισθητήρες ή από οποιαδήποτε εργαλεία εντοπισμού εκρηκτικών». 

Σύμφωνα με τον Μουνίρ Σεχάντα στο Anadolu, ο τύπος των εκρηκτικών δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί, όμως πρόκειται για «εξελιγμένα εκρηκτικά, φτιαγμένα από σύγχρονα υλικά που δεν μπορούν να εντοπισθούν από αισθητήρες».

Αναφορικά με τον τόπο ή τη χώρα όπου παγιδεύθηκαν οι συσκευές, ο Σεχάντα δήλωσε πως «είναι πολύ νωρίς για να το συζητήσουμε αυτό» όμως η παγίδευσή τους θα μπορούσε να έχει γίνει «στη διάρκεια της φάσης της κατασκευής ή σε άλλα στάδια».

Πυροδοτήθηκαν νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν

Ισραηλινές και αμερικανικές πηγές ανέφεραν στο Axios και στο Al-Monitor ότι οι εκρήξεις των βομβητών σχεδιάζονταν αρχικά ως «η πρώτη κίνηση σε μια "ολική" επίθεση» κατά της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ ανησυχούσε ότι η Χεζμπολάχ είχε αντιληφθεί το σχέδιο και έτσι πυροδότησε τα εκρηκτικά στους βομβητές νωρίτερα από ό,τι σχεδίαζε αρχικά.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χεζμπολάχ Λίβανος Ισραήλ
