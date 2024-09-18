Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου μετά τις εκρήξεις στους βομβητές της Χεζμπολάχ

Ο Ερντογάν εξέφρασε τη θλίψη του στον Λιβανέζο πρωθυπουργό για την επίθεση και χαρακτήρισε επικίνδυνες τις προσπάθειες του Ισραήλ να επεκτείνει τον πόλεμο 

Ερντογάν

Από τη διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας έγινε γνωστό ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου.

«Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νετζίμπ Μικάτι.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε τη θλίψη του για την επίθεση στον Λίβανο και ευχήθηκε έλεος σε όσους έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε επίσης ότι οι προσπάθειες του Ισραήλ να επεκτείνει τις συγκρούσεις στην περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για να σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα».

