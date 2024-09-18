Από τη διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας έγινε γνωστό ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου.

«Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νετζίμπ Μικάτι.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε τη θλίψη του για την επίθεση στον Λίβανο και ευχήθηκε έλεος σε όσους έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε επίσης ότι οι προσπάθειες του Ισραήλ να επεκτείνει τις συγκρούσεις στην περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για να σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα».

Πηγή: skai.gr

