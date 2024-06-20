Πυρά κατά της Ρωσίας εξαπέλυσε ο Άντονι Μπλίνκεν το βράδυ της Τετάρτης μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα και τη συνάντησή του με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.



«Σε ό,τι αφορά τον Πούτιν και τα ταξίδια του στη Βόρεια Κορέα, βλέπουμε τη Ρωσία να προσπαθεί απεγνωσμένα να αναπτύξει και να ενισχύσει τις σχέσεις με χώρες που μπορούν να της προσφέρουν ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.



Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας πρόσθεσε ότι η Κίνα βοηθά τη Ρωσία παράγοντας όπλα και πυρομαχικά.



Η βοήθεια αυτή «επέτρεψε στη Ρωσία να διατηρήσει αυτή τη στρατιωτικοβιομηχανική βάση, να διατηρήσει την πολεμική μηχανή, να συνεχίσει τον πόλεμο. Πρέπει λοιπόν αυτό να σταματήσεi», δήλωσε ο Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έχοντας δίπλα του τον Γενς Στόλτενμπεργκ.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Συμμαχία ανησυχεί για την ενδεχόμενη υποστήριξη που η Ρωσία μπορεί να προσφέρει στο πυραυλικό και το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

