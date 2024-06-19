Η υπογραφείσα συμφωνία Ρωσίας – Βόρειας Κορέας για την «Εταιρική Σχέση» προβλέπει αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. «Η Βόρεια Κορέα έχει το δικαίωμα να αμυνθεί» σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.



«Η στάση της Βόρειας Κορέας στο Ουκρανικό είναι μια ακόμα απόδειξη της κυρίαρχης πολιτικής της» υποστήριξε ο Πούτιν.

«Τα θέματα ασφάλειας και η διεθνής ατζέντα πήραν σημαντική θέση στις διαπραγματεύσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν», είπε ο Πούτιν. Ρωσία και Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας αντιτίθενται στις πολιτικά υποκινούμενες κυρώσεις ανέφερε.

Η Μόσχα και η Πιονγιάνγκ θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τη συνήθη δυτική πρακτική του στραγγαλισμού των κυρώσεων, είπε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την υπογεγραμμένη Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της ΛΔΚ ένα «πρωτοποριακό έγγραφο» που θα επιτρέψει στις δύο χώρες «να ανεβάσουν την αλληλεπίδρασή τους σε ένα νέο επίπεδο».



«Η Συνολική Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ρωσίας και της ΛΔΚ έχει ειρηνευτικό και αμυντικό χαρακτήρα», υποστήριξε από πλευράς του ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας αποκάλεσε τη Ρωσία «την πιο έντιμη φίλη και σύμμαχο» και τον Πούτιν «τον πιο αγαπημένο φίλο του κορεατικού λαού».

Οι σχέσεις μας ανυψώθηκαν στο επίπεδο της συμμαχίας, υπογράμμισε ο Κιμ.

Η συμφωνία με τη Ρωσία είναι ένα σημαντικό, ιστορικό γεγονός. Θα επεκτείνει την αμοιβαία συνεργασία, στην πολιτική, την οικονομία και στην άμυνα παρατήρησε.

Η σύναψη μιας νέας «πιο ισχυρής συμφωνίας» μεταξύ της Ρωσίας και της ΛΔΚ θα ήταν αδιανόητη χωρίς την «εξαιρετική διορατικότητα» και την αποφασιστικότητα του Πούτιν, τόνισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της ΛΔΚ υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της ιατρικής εκπαίδευσης και της επιστήμης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

«Το Συνολικό Σύμφωνο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που υπεγράφη μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας την Τετάρτη περιλαμβάνει μια ρήτρα αμοιβαίας άμυνας βάσει της οποίας κάθε χώρα συμφωνεί να βοηθήσει την άλλη να αποκρούσει εξωτερική επιθετικότητα», μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δώρισε στον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν μια ρωσικής κατασκευής λιμουζίνα Aurus, ένα σερβίτσιο τσαγιού και ένα ξιφίδιο ναυάρχου, ενώ ο Κιμ δώρισε στον Πούτιν έργα τέχνης.

