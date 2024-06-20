Ισημερινός: Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε «κατά το 95%»

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε «κατά το 95%» στον Ισημερινό, μετά τη διακοπή της περιοχής σε «εθνική κλίμακα», ανακοίνωσε μέσω X αργά το απόγευμα ο υπουργός Ενέργειας, Ρομπέρτο Λούκε.

«Στις 18:41 (σ.σ. τοπική ώρα· 02:41 ώρα Ελλάδας) η κατάσταση ήταν η ακόλουθη: σε εθνικό επίπεδο, έχει αποκατασταθεί το 95% της ενέργειας (3.500 MW)», τόνισε ο υπουργός.

Η διακοπή του ρεύματος κατέλαβε εξαπίνης τους κατοίκους του Ισημερινού, ειδικά κατοίκους της πρωτεύουσας Κίτο και των επιβατών του μετρό.

Το μετρό παρέλυσε, καθιστώντας αναγκαία την εσπευσμένη απομάκρυνση χιλιάδων επιβατών. Δημοτικοί υπάλληλοι στάλθηκαν εσπευσμένα σε ρόλο τροχονόμων σε διασταυρώσεις δρόμων, εν μέσω κυκλοφοριακού χάους, καθώς το σύστημα των φωτεινών σηματοδοτών τέθηκε επίσης εκτός λειτουργίας.

Κυκλοφοριακό χάος επικράτησε και στη Γουαγιακίλ, μεγάλο λιμάνι στις ακτές στον Ειρηνικό, μετέδωσε ανταποκριτής του AFP, σύμφωνα με τον οποίο πολλοί παγιδεύτηκαν σε ανελκυστήρες σε κτίρια γραφείων και πολυκατοικίες.

Το τραμ στην Κουένκα, πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας, σταμάτησε να λειτουργεί.

Τον Απρίλιο, ο Ισημερινός υπέστη επίσης διακοπές ρεύματος –ήταν πάντως προγραμματισμένες–, διάρκειας ως ακόμη και 13 ωρών, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, καθώς το επίπεδο στους ταμιευτήρες υδροηλεκτρικών μονάδων υποχώρησε στο ελάχιστο όριο, καθώς και εξαιτίας της παλαιότητας των υποδομών, σύμφωνα με τις αρχές. Οι διακοπές σταμάτησαν τον Μάιο, όταν άρχισαν βροχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

