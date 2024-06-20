Οι ΗΠΑ λένε πως σκότωσαν στέλεχος του ΙΚ στη Συρία

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως την Κυριακή διεξήγαγαν αεροπορική επιδρομή στη Συρία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί υψηλόβαθμο στέλεχος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Επρόκειτο για τον «Οσάμα Τζαμάλ Μουχάμαντ Ιμπραήμ αλ Τζανάμπι», ο οποίος ήταν «ανώτερο στέλεχος» του ΙΚ και «καθιστούσε δυνατές» ενέργειες της οργάνωσης, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ο θάνατός του θα διαταράξει τη «δυνατότητα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης να εξασφαλίζει «πόρους» και να «διεξάγει τρομοκρατικές επιθέσεις», πρόσθεσε η CENTCOM, σύμφωνα με την οποία «δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι έπαθαν κακό άμαχοι» στον βομβαρδισμό.

Δεν δίνονται άλλες λεπτομέρειες, ούτε διευκρινίζεται πού ακριβώς έγινε ο βομβαρδισμός.

Στη Συρία σταθμεύουν μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων προκειμένου, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, να αποτραπεί τυχόν ανασύνταξη και νέα ενίσχυση του ΙΚ. Είναι ανεπτυγμένα σε περιοχές που ελέγχονται από την αυτονομιστική κουρδική παράταξη Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) και συμμάχους της.

Παρά την ανακήρυξη της «νίκης» επί του ΙΚ το 2019, αφού κατέρρευσε το «χαλιφάτο» του σε τομείς του Ιράκ και της Συρίας, πυρήνες της τζιχαντιστικής οργάνωσης παραμένουν ενεργοί και στις δυο χώρες.

Παρατηρητές θεωρούν πως, πέραν της αποτροπής εκ νέου ισχυροποίησης του ΙΚ, σκοπός της αμερικανικής παρουσίας στη Συρία είναι επίσης να εμποδιστεί το Ιράν να ενισχύσει τη δική του στρατιωτική παρουσία.

Κατά πηγές στο αμερικανικό Πεντάγωνο, στη συριακή επικράτεια βρίσκονται σήμερα περίπου 700 αμερικανοί στρατιωτικοί. Η ανάπτυξή τους ωστόσο έγινε πολύ πιο επικίνδυνη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο. Όπως και στο Ιράκ, ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον θέσεών τους, συχνά μικρών στρατοπέδων στην έρημο.

Πηγή: skai.gr

