Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, προειδοποιεί με πόλεμο «χωρίς κανόνες» και «χωρίς περιορισμούς» στην περίπτωση που το Ισραήλ εξαπολύσει επίθεση κατά του Λιβάνου εκτοξεύοντας απειλές, για πρώτη φορά, και κατά της Κύπρου πως θα γίνει στόχος στην περίπτωση που επιτρέψει στο Ισραήλ να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Το άνοιγμα των κυπριακών αεροδρομίων και των βάσεων στον ισραηλινό εχθρό για να επιτεθεί στον Λίβανο θα σημαίνει ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι μέρος του πολέμου», τόνισε χαρακτηριστικά ο ηγέτης της σιιτικής, φιλοιρανικής οργάνωσης.

Μία ημέρα πριν, το Ισραήλ είχε εγκρίνει επιχειρησιακά σχέδια για μία επίθεση στον Λίβανο και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ίσραελ Κατζ, απείλησε τη Χεζμπολάχ με «ολοκληρωτικό πόλεμο» τονίζοντας πως «είμαστε πολύ κοντά στη στιγμή που θα αποφασίσουμε να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού (…). Σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, η Χεζμπολάχ θα καταστραφεί και ο Λίβανος θα πληγεί σκληρά».

Ο Νασράλα, επισημαίνοντας ότι η Χεζμπολάχ έχει νέα όπλα, είπε ότι η σιιτική, φιλοιρανική οργάνωση δεν επιθυμεί πόλεμο πλήρους κλίμακας με το Ισραήλ, αλλά ότι δρα υποστηρικτικά στον πόλεμο της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, εξήγησε ότι η Χεζμπολάχ «είναι προετοιμασμένη για το χειρότερο σενάριο και το Ισραήλ αυτό το γνωρίζει».

Ήδη στη δημοσιότητα δόθηκαν πλάνα τραβηγμένα από drone, στα οποία αποτυπώνονται στόχοι, στρατιωτικοί αλλά και πολιτικοί, στην ισραηλινή πόλη της Χάιφα σε μία προσπάθεια να αποδείξει ότι «ο εχθρός πρέπει να παραμείνει προετοιμασμένος στον βορρά» συμπληρώνοντας ότι οι απειλές του Ισραήλ δεν έχουν καμία επίδραση στους υπολογισμούς της οργάνωσης.

Οι δηλώσεις Νασράλα συμπίπτουν χρονικά με την επιστροφή του Αμονς Χοκστάιν, του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, πίσω στο Ισραήλ από τον Λίβανο όπου, επίσης, είχε συναντήσεις χωρίς, όμως, την παραμικρή ένδειξη προόδου στις προσπάθειες να αποτραπεί γενικευμένος πόλεμος ανάμεσα στις δύο χώρες.

Έχει ήδη συμπληρωθεί μία εβδομάδα από την εξόντωση του πιο υψηλόβαθμου διοικητή της Χεζμπολάχ από την έναρξη των εχθροπραξιών με τη σιιτική οργάνωση να απαντά εξαπολύοντας το σφοδρότερο, μέχρι σήμερα, μπαράζ πυραύλων και ντρόουν κατά του βόρειου Ισραήλ.

Από την έναρξη των συγκρούσεων στα σύνορα Ισραηλ - Λιβάνου έχουν εκτοπιστεί περισσότερες από 60.000 Ισραηλινοί και τουλάχιστον 90.000 Λιβανέζοι από τις εστίες τους.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μέχρι σήμερα περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων πολλών αμάχων, και τουλάχιστον 25 – και στρατιώτες και άμαχοι – στο Ισραήλ.

Κατά τους αναλυτές και οι δύο πλευρές παίζουν με τη φωτιά.

Μία κακώς υπολογισμένη κίνηση από πλευράς Ισραήλ και η σύγκρουση θα είναι ισχυρότερη από τον εν εξελίξει πόλεμο με τη Χαμάς, καθώς η Χεζμπολάχ είναι ισχυρότερη από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.