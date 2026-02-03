Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν ξεχωριστά στα τέλη Φεβρουαρίου ενώπιον επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου που ερευνά την υπόθεση Έπστιν.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα καταθέσει στις 26 Φεβρουαρίου και ο Μπιλ Κλίντον την επόμενη ημέρα.

Η επιτροπή αναζητά πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του Μπιλ Κλίντον με τον Τζέφρι Έπστιν και τι γνώριζε η Χίλαρι Κλίντον για τους δεσμούς του συζύγου της με τον χρηματομεσίτη Έπστιν.

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν ξεχωριστά στα τέλη Φεβρουαρίου ενώπιον επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία ερευνά την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Η επιτροπή είχε προειδοποιήσει το πρώην προεδρικό ζεύγος με ποινική δίωξη σε περίπτωση που δεν παρίσταντο στην ακρόαση.

Η Χίλαρι Κλίντον, πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αναμένεται να καταθέσει στις 26 Φεβρουαρίου, ενώ ο πρώην πρόεδρος θα καταθέσει την επόμενη ημέρα.

Η επιτροπή έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να ακούσει τον Μπιλ Κλίντον εξαιτίας της φιλικής του σχέσης με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων. Επίσης, επιδιώκει να διαπιστώσει τι γνώριζε η Χίλαρι Κλίντον για τους δεσμούς του συζύγου της με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Ο Ρεπουμπλικάνος επικεφαλής της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, τόνισε πως «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους Κλίντον».

Αρχικά, οι Κλίντον αρνούνταν να καταθέσουν επί μήνες. Ωστόσο, άλλαξαν στάση λίγο πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την παραπομπή τους για παρεμπόδιση του έργου του Κογκρέσου. Σε περίπτωση παραπομπής, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα μπορούσε να ασκήσει δίωξη με ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους.

Οι καταθέσεις τους θα βιντεοσκοπηθούν και θα απομαγνητοφωνηθούν, όπως διευκρίνισε ο Κόμερ, ο οποίος δήλωσε ότι «ανυπομονεί να θέσει ερωτήσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα φρικτά εγκλήματα του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ». Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών ως συνεργός του Έπστιν.

Το προεδρικό ζεύγος υποστηρίζει ότι τα κίνητρα των Ρεπουμπλικάνων είναι καθαρά πολιτικά.

Ο εκπρόσωπος του Μπιλ Κλίντον, Έιντζελ Ουρένα, ανέφερε τη Δευτέρα: «Διαπραγματεύτηκαν καλόπιστα, εσείς όχι. Σας είπαν, ενόρκως, τι γνώριζαν, αλλά δεν σας νοιάζει», προσθέτοντας ότι ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών «θα είναι εκεί και ανυπομονούν να δημιουργήσουν νομικό προηγούμενο που θα ισχύει για όλους».

Ο Μπιλ Κλίντον έχει ταξιδέψει αρκετές φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Τζέφρι Έπσταϊνκαι έχει φωτογραφηθεί μαζί του. Το 2019 είχε δηλώσει ότι δεν είχε μιλήσει με τον Έπσταϊν για περισσότερα από δέκα χρόνια, διαψεύδοντας ότι γνώριζε οποιαδήποτε εγκληματική του δραστηριότητα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ερωτηθεί από τις δικαστικές αρχές για τις σχέσεις του με τον χρηματομεσίτη.

