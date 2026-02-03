Ζελένσκι: Αν ΗΠΑ και ΕΕ δεν σταματήσουν τη Ρωσία, πώς θα εγγυηθούν την ειρήνη;

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουκρανία αναμένει την αντίδραση των ΗΠΑ μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις, η οποία προκάλεσε νέες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

«Αναμένουμε μία αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα ρωσικά πλήγματα. Ήταν αμερικανική πρόταση να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών και κατά τη διάρκεια της ψυχρής χειμερινής περιόδου», ανέφερε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Αν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν μπορούν να σταματήσουν τα ρωσικά πλήγματα, ποιος θα πιστέψει ότι μπορούν να εγγυηθούν πως δεν θα ξεσπάσει νέος πόλεμος;» ανέφερε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι από την Ουκρανία αναμενόταν να κάνει παραχωρήσεις, όμως παραχωρήσεις οφείλει να κάνει και η Ρωσία, κυρίως «να σταματήσει την επιθετικότητα».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν εξεπλάγη από την τελευταία ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

