Υπόθεση Έπσταϊν: Ο Μάντελσον «απογοήτευσε τη χώρα» λέει ο Στάρμερ

Ο Πίτερ Μάντελσον, εξέχουσα προσωπικότητα των Εργατικών και πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον, «απογοήτευσε τη χώρα του», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού, έπειτα από νέες αποκαλύψεις για τους δεσμούς του Μάντελσον με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Ο Στάρμερ έκρινε επίσης απαραίτητο να «δράσει γρήγορα» ψηφίζοντας νομοθεσία για την αποπομπή του Μάντελσον από τη Βουλή των Λόρδων, τόνισε ο εκπρόσωπος. Χθες, ο Βρετανός πρωθυπουργός διέταξε πλήρη «έρευνα» για τους δεσμούς μεταξύ του Έπστιν και του Μάντελσον.

Ο 72χρονος Μάντελσον παραιτήθηκε την Κυριακή από μέλος του Εργατικού Κόμματος, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του με τον παιδεραστή Αμερικανό.

Διετέλεσε παράλληλα Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ από το 2004 μέχρι το 2008, και είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων από το 2008. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του βρετανικού κοινοβουλίου, έχει τεθεί σε αργία από αυτό το Σώμα από τα τέλη Ιανουαρίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

