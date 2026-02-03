Οι Κλιντον συμφώνησαν να καταθέσουν για τη σχέση τους με τον Έπσταϊν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Κλίντον αρνήθηκαν να καταθέσουν για τη σχέση τους με τον Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι η έρευνα του Κογκρέσου είναι «κομματική ενέργεια».

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων συνέστησε την περασμένη εβδομάδα να κατηγορηθούν για περιφρόνηση του δικαστηρίου.

Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον χαιρέτισε την απόφαση, ωστόσο ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζέιμς Κόμερ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Εποπτείας δήλωσε ότι οι Κλίντον δεν έχουν δώσει ημερομηνία για τις καταθέσεις τους.

Ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έρευνά της σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, δήλωσε τη Δευτέρα ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του προέδρου Κλίντον στο X.

«Διαπραγματεύτηκαν καλή τη πίστει. Εσείς όχι», δήλωσε ο Άνχελ Ουρένα. «Σας είπαν ενόρκως τι γνωρίζουν, αλλά δεν σας νοιάζει. Αλλά ο πρώην Πρόεδρος και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί. Ανυπομονούν να δημιουργήσουν ένα προηγούμενο που θα ισχύει για όλους».

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων συνέστησε την περασμένη εβδομάδα να κατηγορηθούν οι Κλίντον για περιφρόνηση του δικαστηρίου επειδή αρνήθηκαν να καταθέσουν για τη σχέση τους με τον Έπσταϊν. Οι Κλίντον είχαν προσφερθεί να συνεργαστούν με την επιτροπή, αλλά αρνήθηκαν να εμφανιστούν αυτοπροσώπως, λέγοντας ότι η έρευνα ήταν «μια κομματική ενέργεια με στόχο την προστασία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Αντίγραφο επιστολής του πρώην Προέδρου Μπιλ Κλίντον και της πρώην Υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον που στάλθηκε στο Κογκρέσο, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Η απόφαση των Κλίντον θα μπορούσε να αποτρέψει μια προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία τελεί υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, για την καταδίκη των δύο εξέχοντων Δημοκρατικών σε περιφρόνηση του δικαστηρίου, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές κατηγορίες.

Ερωτηθείς εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων θα αναστείλει τις ψήφους περιφρόνησης κατά των Κλίντον, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε στο Reuters: «Εργάζονται πάνω σε αυτό αυτή τη στιγμή. Οι δικηγόροι εξετάζουν τις λεπτομέρειες».

Ο Τζόνσον χαιρέτισε νωρίτερα την είδηση ​​ότι ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών συμφώνησαν να καταθέσουν.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής των ΗΠΑ Τζέιμς Κόμερ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Κλίντον δεν έχουν δώσει ημερομηνία για τις καταθέσεις τους και ότι θα συζητήσει τα επόμενα βήματα με τα μέλη της επιτροπής.

«Οι δικηγόροι των Κλίντον έχουν δηλώσει ότι συμφωνούν με τους όρους, αλλά αυτοί οι όροι στερούνται σαφήνειας για άλλη μια φορά, καθώς δεν έχουν δώσει ημερομηνίες για τις καταθέσεις τους», δήλωσε ο Κόμερ.

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εσωτερικών εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που σχετίζονται με τον Έπσταϊν αποκάλυψε τους δεσμούς του εκλιπόντος χρηματιστή και σεξουαλικού εγκληματία με πολλά εξέχοντα πρόσωπα στην πολιτική, τα οικονομικά, τον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις - τόσο πριν όσο και μετά την παραδοχή της ενοχής του το 2008 για κατηγορίες πορνείας.

Ο Μπιλ Κλίντον πέταξε με το αεροπλάνο του Έπσταϊν αρκετές φορές στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού αποχώρησε από το αξίωμα. Έχει εκφράσει τη λύπη του για τη σχέση αυτή και έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε τίποτα για την εγκληματική δραστηριότητά του.

