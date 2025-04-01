Λογαριασμός
Μπερμποκ: Οι συμφωνίες για τις σπάνιες γαίες με την Ουκρανία θα πρέπει να είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο

Ερωτηθείσα για την πιθανή συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, η Μπέρμποκ είπε ότι η Ευρώπη έχει ήδη συνάψει συμφωνία με την Ουκρανία

Κάθε νέα συμφωνία για τις σπάνιες γαίες με την Ουκρανία θα πρέπει να είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο, δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας επίσκεψής της σήμερα στο Κίεβο.

Ερωτηθείσα για την πιθανή συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η Μπέρμποκ είπε ότι η Ευρώπη έχει ήδη συνάψει μια συμφωνία με την Ουκρανία και ότι κάθε νέα συμφωνία θα πρέπει να είναι συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Άλλωστε, αυτή είναι η ευρωπαϊκή μας ήπειρος … είμαστε φυσικά σε διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς αναλόγως», δήλωσε η απερχόμενη υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας.

