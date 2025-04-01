Μπερμποκ: Οι συμφωνίες για τις σπάνιες γαίες με την Ουκρανία θα πρέπει να είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο

Κάθε νέα συμφωνία για τις σπάνιες γαίες με την Ουκρανία θα πρέπει να είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο, δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας επίσκεψής της σήμερα στο Κίεβο.

Ερωτηθείσα για την πιθανή συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η Μπέρμποκ είπε ότι η Ευρώπη έχει ήδη συνάψει μια συμφωνία με την Ουκρανία και ότι κάθε νέα συμφωνία θα πρέπει να είναι συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Άλλωστε, αυτή είναι η ευρωπαϊκή μας ήπειρος … είμαστε φυσικά σε διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς αναλόγως», δήλωσε η απερχόμενη υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

