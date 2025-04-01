Ο άνδρας που μαχαίρωσε και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους στο Άμστερνταμ την περασμένη Πέμπτη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πιθανή τρομοκρατική πρόθεση, ανέφεραν σήμερα Ολλανδοί εισαγγελείς.

Ο ύποπτος, που σύμφωνα με την αστυνομία έκανε τσεκ-ιν σε ένα ξενοδοχείο του Άμστερνταμ την περασμένη Τετάρτη, είναι ένας 30χρονος Ουκρανός που κατάγεται από την περιοχή του Ντονέτσκ. Οι ολλανδικές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά του.

«Είναι ύποπτος για πέντε απόπειρες ανθρωποκτονίας με τρομοκρατικό κίνητρο», ανέφερε η εισαγγελία.

Ο άνδρας συνελήφθη πολύ γρήγορα, με τη βοήθεια περαστικών. Φέρει ένα τραύμα στο πόδι.

Τα θύματα ήταν ένας 26χρονος από την Πολωνία, μια 73χρονη Βελγίδα, μια 19χρονη κάτοικος του Άμστερνταμ και δύο Αμερικανοί ηλικίας 67 και 69 ετών. Ο Πολωνός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Παρασκευή αλλά οι υπόλοιποι παραμένουν για νοσηλεία και η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

