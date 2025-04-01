Ένα ηφαίστειο εισήλθε σε φάση έκρηξης σήμερα νότια της πρωτεύουσας της Ισλανδίας, εκτοξεύοντας λάβα και καπνό με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν τουρίστες και κάτοικοι, παρ΄όλο που η αεροπορική κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά.

Το νησιωτικό κράτος του Βόρειου Ατλαντικού, που αποκαλείται γη του πάγου και της φωτιάς λόγω των πολλών παγετώνων και ηφαιστείων του, έχει δει 10 εκρήξεις νότια του Ρέικιαβικ από το 2021, όταν ανενεργά γεωλογικά συστήματα επανεργοποιήθηκαν έπειτα από περίπου 800 χρόνια.

«Προειδοποίηση: μια έκρηξη έχει ξεκινήσει», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η λάβα εισέδυσε σε προστατευτικά φράγματα κοντά στην αλιευτική πόλη Γκρίνταβικ, προκαλώντας την απομάκρυνση κατοίκων που είχαν επιστρέψει έπειτα από προηγούμενες εκρήξεις, αν και τα περισσότερα σπίτια ήταν άδεια για περισσότερο από ένα χρόνο.

«Λάβα βγαίνει μέσα από το φράγμα τώρα, αλλά για την ώρα είναι μια πολύ περιορισμένη έκρηξη», δήλωσε η Ρίκε Πέντερσεν, επικεφαλής του Σκανδιναβικού Ηφαιστειολογικού Κέντρου.

Οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης εκκένωσαν το πολυτελές σπα Blue Lagoon πριν από έκρηξη, καθώς οι γεωλόγοι είχαν προειδοποιήσει ότι ήταν επικείμενη.

Η Πέντερσεν δήλωσε ότι η έκρηξη είναι παρόμοια σε μέγεθος με την έκρηξη του Ιανουαρίου του 2024 που εκτόξευσε λάβα στο Γκρίνταβικ.

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες δεν έχουν επηρεάσει μέχρι τώρα άμεσα την πρωτεύουσα και δεν έχουν προκαλέσει σημαντική διασπορά ηφαιστειακής τέφρας στη στρατόσφαιρα που θα είχε ως αποτέλεσμα να παρεμποδιστεί η αεροπορική κυκλοφορία.

Ισλανδοί ειδικοί προβλέπουν πως οι λεγόμενες γραμμικές εκρήξεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η έκλυση λάβας από μεγάλες ρωγμές στον φλοιό της Γης, μπορεί να επαναλαμβάνονται επί δεκαετίες, ακόμη και αιώνες.

Αυτό το νησί του Βόρειου Ατλαντικού, όπου ζουν σχεδόν 400.000 άνθρωποι, προσελκύει χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο που έρχονται να εξερευνήσουν την τραχιά φύση του, που περιλαμβάνει θερμοπίδακες, θερμές πηγές και ηφαίστεια.

Η Ισλανδία βρίσκεται πάνω στη Μεσοατλαντική Ράχη, στο όριο των τεκτονικών πλακών της Ευρασίας και της Βόρειας Αμερικής, και καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από αγρούς μαύρης λάβας, σε αντίθεση με τους παγετώνες και στρώματα ζωηρών πράσινων βρύων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

