Ουκρανία: Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για «αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία για τα ορυκτά»

Η Ουκρανία θα συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα αμοιβαία αποδεκτό κείμενο συμφωνίας για τα ορυκτά που μπορούν να υπογράψουν οι δύο χώρες, τόνισε την Τρίτη ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.



Ο Σίμπιχα είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι ένας γύρος διαβουλεύσεων είχε ήδη πραγματοποιηθεί για ένα νέο προσχέδιο της συμφωνίας για τα ορυκτά, και ότι μια συμφωνία που προβλέπει ισχυρή αμερικανική επιχειρηματική παρουσία στην Ουκρανία θα συμβάλει στην υποδομή ασφαλείας της χώρας του.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία μετά την κατάπαυση πυρός για ενεργειακά πλήγματα που συμφωνήθηκε σε συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία.

Σήμερα, ρωσική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε ενεργειακή υποδομή στην πόλη της Χερσώνας, με αποτέλεσμα 45.000 κάτοικοι να μείνουν χωρίς ρεύμα, δήλωσε ο Αντρίι Σιμπίχα σε δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπαθεί να «υπαναχωρήσει» από τη συμφωνία για τα ορυκτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.



«Πιστεύω ότι ο Ζελένσκι, παρεμπιπτόντως, προσπαθεί να αποχωρήσει από τη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες και αν το κάνει αυτό, έχει κάποια προβλήματα – μεγάλα, μεγάλα προβλήματα», απείλησε ο Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One.



Τα ουκρανικά σχόλια ήρθαν μετά το πρόσφατο «αποικιοκρατικό» προσχέδιο της Ουάσιγκτον στο Κίεβο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν απόλυτη πρόσβαση στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα ορυκτά της Ουκρανίας μέσω ενός κοινού επενδυτικού ταμείου, ενώ η ΕΕ, ουσιαστικά θα ήταν απόλυτα μπλοκαρισμένη από τους ουκρανικούς πόρους.



Ο Ζελένσκι είπε ότι το τελευταίο προσχέδιο της συμφωνίας περιελάμβανε «πολλές νέες διατάξεις που δεν είχαν συζητηθεί προηγουμένως», καθώς και «κάποιες πτυχές που έχουν ήδη απορριφθεί και από τις δύο πλευρές», σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.