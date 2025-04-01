Μπεζαλέλ Σμότριτς: Το Ισραήλ είναι στη Δυτική Όχθη "για να μείνει" εκεί

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ βρίσκεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη «για να μείνει», υπερασπιζόμενος την ανάπτυξη εβραϊκών οικισμών σε αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, μολονότι θεωρούνται παράνομοι από το διεθνές δίκαιο.

Ο Σμότριτς είπε ότι το 2024 ήταν μια «χρονιά ρεκόρ» όσον αφορά τις κατεδαφίσεις «παράνομων αραβικών οικοδομών» –με βάση τα ισραηλινά κριτήρια– στη Δυτική Όχθη, έδαφος που είναι υπό κατοχή από το 1967.

Κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Όχθη, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς, ο Σμότριτς είπε ότι «η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθεί να αναπτύξει οικισμούς στην Ιουδαία-Σαμάρια», χρησιμοποιώντας την ονομασία με την οποία αποκαλούν την περιοχή οι ισραηλινές αρχές. «Η Ιουδαία και η Σαμάρια είναι το λίκνο της πατρίδας μας, η γη της Βίβλου. Είμαστε εδώ για να μείνουμε», πρόσθεσε.

Περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στη Δυτική Όχθη, μαζί με περίπου μισό εκατομμύριο Ισραηλινούς εποίκους.

Ο ακροδεξιός υπουργός δεν έχει κρύψει την επιθυμία του για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, κατά τα πρότυπα της ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία κατέλαβε και προσάρτησε η χώρα του το 1967. Στα τέλη του 2024 υποσχέθηκε μάλιστα ότι εντός του 2025 το Ισραήλ θα προσαρτήσει τους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης.

Τόσο ο Σμότριτς όσο και Κατς είπαν ότι δεν επιθυμούν κάποια μέρα να «αναλάβει τον έλεγχο» της περιοχής ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Στα τέλη Νοεμβρίου 2024 η ισραηλινή, μη κυβερνητική οργάνωση «Ειρήνη Τώρα», που τάσσεται κατά του εποικισμού, είχε καταγράψει 147 οικισμούς, αναγνωρισμένους από την ισραηλινή κυβέρνηση και άλλους 224 που ιδρύθηκαν χωρίς την έγκριση των ισραηλινών αρχών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2023 καταγράφηκε ρεκόρ εξάπλωσης των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη αφού ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν ήταν ο υψηλότερος των τελευταίων 30 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

