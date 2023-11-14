Έντονα επικριτικός κατά του Συνταγματικού Δικαστηρίου ήταν ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης της Τουρκίας, Ντεβλέτ Μπαχτσελί με αφορμή τη σύγκρουση του ανώτατου θεσμικού σώματος του τουρκικού δικαστικού συστήματος της χώρας με το Ανώτατο Εφετείο (Γιαργκιτάι). Όπως είπε, το Συνταγματικό Δικαστήριο είτε θα πρέπει να κλείσει, είτε να αναδιαρθρωθεί.

Μιλώντας στη συνεδρίαση της Kοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος του, ο κυβερνητικός εταίρος του προέδρου Ερντογάν και αρχηγός των εθνικιστών Γκρίζων Λύκων άσκησε νέες πιέσεις για αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση, με αιχμή τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο τα τελευταία χρόνια στάθηκε ενάντια στις πολιτικές επιλογές της κυβερνώσας «Λαϊκής Συμμαχίας».

«Όπου υπάρχει ένας εγκληματίας, όπου υπάρχει ένας προδότης που σπέρνει μίσος κατά της Τουρκίας, που προδίδει, που στρέφει το όπλο του κατά της Τουρκίας, που στοχεύει στη διατάραξη της εθνικής ασφάλειας, της εθνικής ενότητας και του πνεύματος της αδελφοσύνης, αυτός επιβραβεύεται από το Συνταγματικό Δικαστήριο με την πρόφαση της παραβίασης των δικαιωμάτων» ισχυρίστηκε ο Μπαχτσελί και υποστήριξε ότι αυτό είναι ασυμβίβαστο με τις αρχές της Δικαιοσύνης και του Δικαίου.

Είπε επίσης ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει αναδειχθεί σε όργανο κατά του έθνους και του κράτους και έθεσε δύο επιλογές: «Είτε το Συνταγματικό Δικαστήριο θα πρέπει να κλείσει, είτε θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί».

Η κρίση μεταξύ των δύο ανωτάτων δικαστικών οργάνων της Τουρκίας προέκυψε όταν το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων του βουλευτή του Εργατικού Κόμματος της Τουρκίας, Τζαν Αταλάι. Ο 47χρονος Αταλάι καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκισης πέρυσι, κατηγορούμενος για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης για τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις του «Πάρκου Γκεζί» το 2013. Στις εκλογές του περασμένου Μαΐου και όντας φυλακισμένος εξελέγη βουλευτής.

Το Ανώτατο Εφετείο όχι μόνο αρνήθηκε να εφαρμόσει την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, αλλά ο εισαγγελέας του κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή τους τον περασμένο μήνα υπέρ της αποφυλάκισης του βουλευτή ήταν αντισυνταγματική. Παρά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο Τζαν Αταλάι παραμένει στη φυλακή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «κανένα θεσμικό όργανο δεν είναι υπεράνω κριτικής». Προ ημερών, ο ίδιος υποστήριξε ότι το Σύνταγμα είναι ανεπαρκές όσον αφορά στην επίλυση των διαφορών για τις αρμοδιότητες των ανωτάτων δικαστηρίων, μια δήλωση που είναι ενδεικτική της αποφασιστικότητάς του να προχωρήσει σε συνταγματική αναθεώρηση.

Ο κ. Ερντογάν υποστηρίζει ότι το ισχύον Σύνταγμα του 1982 είναι προϊόν του πραξικοπήματος του στρατηγού Εβρέν, παρόλο που έχει τροποποιηθεί από τότε 19 φορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.