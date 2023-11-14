«Ευτυχισμένα 75α γενέθλια!» ευχήθηκαν ο Ουίλιαμ και η Κέιτ στον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δική τους αφιέρωση για τα 75α γενέθλια του βασιλιά Καρόλου.

Wishing His Majesty The King a very happy 75th birthday!🎂 pic.twitter.com/emO3gzXiRf November 14, 2023

«Ευχόμαστε στην Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά πολύ ευτυχισμένα 75α γενέθλια!» έγραψαν στην λεζάντα μαζί με ένα emoji τούρτας και τρεις φωτογραφίες.

Η πρώτη έδειχνε τον Ουίλιαμ και τον πατέρα του σε παλαιότερες διακοπές για σκι, η δεύτερη αποτύπωνε ένα σόλο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου και η τρίτη έδειχνε την οικογένεια του Ουίλιαμ με τον βασιλιά και τη βασίλισσα, στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ στον φετινό εορτασμό του «Trooping the Colour».

Μια ημέρα νωρίτερα πραγματοποιήθηκε ένα παραδοσιακό πάρτι τσαγιού στο Highgrove House, όπου ο βασιλιάς Κάρολος έκοψε μια τριώροφη τούρτα, διακοσμημένη με ένα τεράστιο στέμμα και χρυσές λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

