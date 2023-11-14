Ισραήλ: Έρευνα για «πολλές περιπτώσεις» σεξουαλικής βίας από μέλη της Χαμάς

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά «πολλές περιπτώσεις» σεξουαλικής βίας από τους ενόπλους της Χαμάς κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου βεβαιώνοντας ότι έχει συγκεντρώσει «μεγάλο αριθμό μαρτυριών» σχετικά με βιασμούς.

«Κανένα εν ζωή θύμα δεν έχει πει ότι βιάσθηκε», αλλά «έχουμε πολλούς αυτόπτες μάρτυρες για μεγάλο αριθμό υποθέσεων», ανακοίνωσε ο Νταβίντ Κατς, επικεφαλής της υπηρεσίας ηλεκτρονικού εγκλήματος της μονάδας Lahav της αστυνομίας.

Η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία η έρευνα μπορεί να διαρκέσει «έξι έως οκτώ μήνες», αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένο αριθμό σχετικά με τα θύματα.

Αλλά έδωσε στον Τύπο την μαγνητοσκοπημένη μαρτυρία επιζήσασας του ρέιβ πάρτι στο κιμπούτς Ρέιμ, η οποία περιγράφει έναν ομαδικό βιασμό γυναίκας που πυροβολήθηκε κατά την διάρκεια της επίθεσης, ακρωτηριασμούς και δολοφονία.

«Εχουμε στην διάθεσή μας μεγάλο αριθμό μαρτυριών μελών του ZAKA», της οργάνωσης που ασχολείται με την περισυλλογή ανθρώπινων λειψάνων, από τις πρώτες που έφθασαν στους τόπους των σφαγών, ανακοίνωσε η αστυνομία. «Είδαμε επίσης πτώματα γυναικών χωρίς παντελόνι ή εσώρουχο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

