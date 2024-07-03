Το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αναφέρουν σε δημοσίευσή τους οι New York Timeς.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος Μπάιντεν είπε σε έναν βασικό σύμμαχό του ότι γνωρίζει ότι ίσως να μην μπορέσει να διασώσει την υποψηφιότητά του εάν δεν καταφέρει να πείσει το κοινό τις επόμενες ημέρες ότι είναι ικανός για την προεδρία μετά την καταστροφική επίδοση στο ντιμπέιτ την περασμένη εβδομάδα.

Breaking News: President Biden told a key ally his campaign may be unsalvageable if he can’t convince the public he’s up for the job. It's the first public indication that Biden is seriously considering whether he can recover after the debate. https://t.co/xNo2VHcnnW pic.twitter.com/UZBB27pI7q — The New York Times (@nytimes) July 3, 2024

Ο Μπάιντεν, τόνισε ο σύμμαχός του, παραμένει στον αγώνα για επανεκλογή, κατανοεί ωστόσο ότι πρέπει να πάνε καλά οι επόμενες εμφανίσεις του ενόψει του Σαββατοκύριακου των διακοπών, συμπεριλαμβανομένης μιας συνέντευξης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή με τον Τζορτζ Στεφανόπουλος του ABC News και των εκστρατειών στην Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν .

«Ξέρει ότι αν έχει το ίδιο αποτέλεσμα σε άλλες δύο τέτοιες εκδηλώσεις, τότε θα μιλάμε από διαφορετική θέση» μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου, είπε ο σύμμαχος, ο οποίος διατηρεί την ανωνυμία του, αναφερόμενος στην απόδοση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ.

Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο Άντριου Μπέιτς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ανέφερε ότι ήταν «απολύτως ψευδές».

This claim is absolutely false and if we had been given more than 7 minutes we could have communicated this before it was publicized. https://t.co/9oWYnona3D — Andrew Bates (@AndrewJBates46) July 3, 2024

Όπως αναφέρουν οι ΝΥΤ, πρόκειται για την πρώτη φορά που δημοσιοποιείται μία ένδειξη ότι ο πρόεδρος εξετάζει σοβαρά εάν μπορεί να ανακάμψει μετά από την καταστροφική εμφάνιση του ντιμπέιτ στην Ατλάντα την Πέμπτη.

Κορυφαίος σύμβουλος του Μπάιντεν, ο οποίος μίλησε επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι ο πρόεδρος γνωρίζει «καλά την πολιτική πρόκληση που αντιμετωπίζει».

Το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου παρακολουθεί στενά τις δημοσκοπήσεις, εκφράζοντας ανησυχίες για τα χαμηλά ποσοστά που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την κρίση. Μια δημοσκόπηση του CBS News την Τετάρτη έδειξε ότι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προηγείται του Μπάιντεν μετά το ντμπέιτ με ποσοστό 50% έως 48% σε εθνικό επίπεδο και 51% έως 48% σε πολιτείες πεδίου μάχης.

Ο Μπάιντεν έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες στον Λευκό Οίκο για το απόγευμα της Τετάρτης. Συνεχίζει επίσης τις επαφές με ανθρώπους του περιβάλλοντός του και έχει πει σε τουλάχιστον ένα άτομο ότι δεν αποκλείει το σχέδιό του να κατευθύνει τη συζήτηση από το ντιμπέιτ στο πρόσωπο του Τραμπ να αποτύχει.

Οι 10 επικρατέστεροι αντικαταστάτες του Μπάιντεν

Εάν τελικά ο Τζο Μπάιντεν αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της προεδρίας, το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι πποιος θα αντικαταστήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με τα διεθνή δίκτυα, πλέον πληθαίνουν οι φωνές αντικατάστασης του Αμερικανού προέδρου και τοποθέτησης άλλου/άλλης υποψηφίου, ενώ στο μεταξύ η Washington Post δημοσίευσε μια λίστα με 10 υποψηφίους που εν δυνάμει θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον Μπάιντεν.

Το δημοσίευμα γράφει ότι μετά την «ασυνάρτητη» ομιλία του προέδρου στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Δημοκρατικό Κόμμα άρχισε να ανακυκλώνει το θέμα του διορισμού νέου υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές.

Ωστόσο αυτό απαιτεί τη συγκατάθεση του ίδιου του Μπάιντεν. Ο ίδιος ο πρόεδρος δήλωσε χθες ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στον αγώνα.

Καμάλα Χάρις

Ο πιο πιθανός αντικαταστάτης του Μπάιντεν και το μεγαλύτερο φαβορί είναι η αντιπρόεδρός του, η Καμάλα Χάρις, στα συνταγματικά καθήκοντα της οποίας περιλαμβάνεται η αναπλήρωση σε περίπτωση που ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του.

Είναι η μόνη από τους πιθανούς αντικαταστάτες που έχει όντως διεξάγει προεδρική εκστρατεία (έστω και ανεπιτυχή) και έχει τη μεγαλύτερη εθνική αναγνωρισιμότητα από όλους τους Δημοκρατικούς που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν πειστικά στην προεδρική κούρσα.

Ωστόσο, η πρώην γενική εισαγγελέας της Καλιφόρνια και γερουσιαστής των ΗΠΑ δεν απολαμβάνει ευρείας δημόσιας υποστήριξης και είναι κάτι σαν φιγούρα μίσους για τη Δεξιά, η οποία εδώ και καιρό ισχυρίζεται ότι ο Μπάιντεν είναι απλώς ένας υποψήφιος «δούρειος ίππος» που χρησιμοποιείται για να ξανακερδίσει τον Λευκό Οίκο προτού αποχωρήσει για να μπορέσει να αναλάβει εκείνη.

Αυτή η θεωρία συνωμοσίας αναφέρθηκε ευθέως σε ένα από τα πιο πρόσφατα βίντεο επίθεσης του Τραμπ.

Πιτ Μπούτιγκιγκ

Ο υπουργός Μεταφορών του Μπάιντεν, ο Πιτ Μπούτιγκιγκ είναι άλλος ένας πρώην υποψήφιος για το 2020 (μαζί με τη Χάρις), ο οποίος θα μπορούσε να διεκδικήσει το χρίσμα για τον Λευκό Οίκο αν ο Μπάιντεν υποχωρούσε.

Ο πρώην δήμαρχος του Σάουθ Μπεντ της Ιντιάνα είναι χαρισματικός και έχει στο βιογραφικό του στρατιωτική θητεία, γεγονός που θα τον διαφοροποιούσε από τους συντρόφους του και όχι λιγότερο από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έλαβε όχι λιγότερες από πέντε αναβολές για να απαλλαγεί από τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Όμως, ως υπουργός Μεταφορών, ο Μπούτιγκιγκ ήταν συχνά το εξιλαστήριο θύμα της κυβέρνησης όταν συνέβαιναν καταστροφές στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, μεγάλοι εκτροχιασμοί τρένων ή καταρρεύσεις γεφυρών, γεγονός που αναιρούσε μεγάλο μέρος της καλής δουλειάς που κάνει στα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, εμφανιζόμενος ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο Fox News για να αντιπαρατεθεί.

Γκρέτσεν Γουίτμερ

Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ είναι ευρέως δημοφιλής στην πολιτεία της και θεωρείται ένα από τα ηγετικά πρόσωπα της μετριοπαθούς πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος στην εποχή μετά τον Μπάιντεν.

Κέρδισε την επανεκλογή της το 2022 με μεγάλη διαφορά, στηριζόμενη στην υποστήριξη των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, μετατρέποντας μια Ρεπουμπλικανική πολιτεία σε Δημοκρατική με σχετική ευκολία.

Ωστόσο, δεν άρεσε σε όλους η σκληρή ηγεσία της κατά τη διάρκεια του lockdown και παραμένει περισσότερο γνωστή σε εθνικό επίπεδο για το σχέδιο μιας ομάδας πολιτοφυλακής του Μίσιγκαν να την απαγάγει, το οποίο αποτράπηκε από μυστικούς πράκτορες του FBI.

Γκάβιν Νιούσομ

Μια από τις πιο προφανείς επιλογές για να διαδεχθεί τον Μπάιντεν ως υποψήφιος είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, του οποίου ο προσωπικός πλούτος και οι παραγωγικές ικανότητες συγκέντρωσης χρημάτων θα τον καθιστούσαν τρομερό αντίπαλο στο μέτωπο του χρήματος.

Ο Νιούσομ βρίσκεται στη μέση μιας δεύτερης θητείας ως κυβερνήτης της πολιτείας του – εδώ έγκειται ωστόσο ένα πρόβλημα, καθώς δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας επανεκλογής του το 2022 ότι θα υπηρετήσει μια πλήρη τετραετία στο αξίωμα, αν επανεκλεγόταν.

Όπως και ο Μπούτιγκιγκ, έχει κερδίσει επαίνους για την επιχειρηματολογία του υπέρ των επιχειρημάτων των Δημοκρατικών στο Fox και αξιομνημόνευτα πήγε αντιμέτωπος με τον ομόλογό του της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις – τον οποίο έχει τρολάρει με μια σειρά διαφημίσεων – σε τηλεοπτικό debate πέρυσι. Ο Νιούσομ υπήρξε ενθουσιώδης υποστηρικτής του Μπάιντεν, μεταξύ άλλων και μετά το debate της Πέμπτης το βράδυ.

Ουές Μουρ

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ στην πρώτη του θητεία, Ουές Μουρ, θα είχε μεγάλη πιθανότητα να πάρει το χρίσμα έναντι άλλων με μεγαλύτερη εθνική αναγνώριση, αλλά αντισταθμίζει τη σχετική πολιτική του αφάνεια με ένα αδιαμφισβήτητο ταλέντο να βρίσκεται μπροστά στις κάμερες και ένα θετικό ιστορικό στο σύντομο διάστημα της θητείας του.

Ήδη, έχει εξασφαλίσει το μέλλον των Baltimore Orioles στην πολιτεία και έχει επίσης αποτελέσει το δημόσιο πρόσωπο των προσπαθειών ανοικοδόμησης του Μέριλαντ μετά την καταστροφήτη γέφυρας Φράνσις Σκοτ Κι, ένα εμβληματικό ορόσημο της Βαλτιμόρης και βασικό κομμάτι της λιμενικής υποδομής της πόλης.

Ο Μουρ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς όπως και ο Μπούτιγκιγκ, είναι πρώην υπότροφος του Rhodes Scholar στην Οξφόρδη και βετεράνος του στρατού.

Είναι επίσης συγγραφέας πέντε βιβλίων, ένα εκ των οποίων είναι μυθιστόρημα για νέους.

Τζ. Μπ. Πρίτσκερ

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ ασκεί τα καθήκοντά του από το 2019. Μέλος της πλούσιας οικογένειας Πρίτσκερ, στην οποία ανήκει η αλυσίδα ξενοδοχείων Hyatt, ο δικηγόρος και επιχειρηματίας είναι εδώ και καιρό οικονομικός ευεργέτης των Δημοκρατικών.

Ο 59χρονος κέρδισε μια γεμάτη προκριματική διαδικασία το 2018 για να γίνει υποψήφιος των Δημοκρατικών και επανεξελέγη το 2022.

Η πρώιμη πολιτική του σταδιοδρομία περιελάμβανε θητείες στο νομοθετικό επιτελείο του Κογκρέσου τη δεκαετία του 1980 και την ίδρυση μιας οργάνωσης που επικεντρώθηκε στην προσέλκυση νεότερων ψηφοφόρων στο κόμμα.

Προεδρεύοντας της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιλινόις από το 2003 έως το 2006, διετέλεσε στη συνέχεια εθνικός συμπρόεδρος της προεδρικής εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον το 2008 και ήταν αντιπρόσωπος στα συνέδρια των Δημοκρατικών το 2008 και το 2016.

Στις προκριματικές εκλογές του 1998 για την 9η περιφέρεια του Κογκρέσου στο Ιλινόις, τερμάτισε τρίτος μεταξύ πέντε υποψηφίων.

Τζος Σαπίρο

Ο 51χρονος κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο έχει δεκαετίες πολιτικής εμπειρίας στην πλάτη του προτού γίνει κυβερνήτης τον περασμένο Ιανουάριο.

Μετά την αποφοίτησή του από το κολέγιο εργάστηκε ως υπάλληλος στο Κογκρέσο, προτού θέσει υποψηφιότητα για την πολιτεία το 2004. Επανεξελέγη τρεις φορές προτού ενταχθεί στο συμβούλιο των επιτρόπων της κομητείας Μοντγκόμερι το 2012. Το 2017 εξελέγη γενικός εισαγγελέας της Πενσιλβάνια, θέση την οποία κατείχε μέχρι να γίνει κυβερνήτης.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Σαπίρο εμφανίστηκε στην εκπομπή Morning Joe του MSNBC, όπου υποστήριξε τον πρόεδρο. «Μπορώ να σας πω ότι ο Τζο Μπάιντεν είναι ικανός για τη δουλειά», δήλωσε στην εκπομπή.

«Δούλεψα με τον πρώην πρόεδρο και το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που είχα μαζί του ήταν όταν ήμουν στο δικαστήριο και του έκανα μήνυση επειδή προσπαθούσε να ξεριζώσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας», προσέθεσε.

Μισέλ Ομπάμα

Η Μισέλ Ομπάμα είναι η πιο δημοφιλής πρώην Πρώτη Κυρία στην Αμερική, από την εποχή της Lady Bird Johnson, σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov στα τέλη του 2023.

Στην πραγματικότητα όμως, η Ομπάμα δεν έχει δηλώσει κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον να τρέξει μόνη της μια προεδρική καμπάνια. Η μετάβαση από αυτό στη διεξαγωγή μιας εκστρατείας με λίγους μήνες πριν είναι τεράστια. Παράλληλα, αυτή την εβδομάδα πληθαίνουν ακόμη περισσότερο οι φωνές για εντάσεις μεταξύ της ίδιας και της πλευράς Μπάιντεν.

Επιπλέον, ακούγονται και τα ονόματα των Τζάρεντ Πόλις (Κυβερνήτης του Κολοράντο), ο Ράφαελ Γουόρνοκ (Γερουσιαστής της Τζόρτζια), καθώς και η Γερουσιαστής από τη Μινεσότα, Έιμι Κλόμπουχαρ.

