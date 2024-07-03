Καθώς τουλάχιστον 25 Δημοκρατικοί βουλευτές ετοιμάζονται να ζητήσουν από τον Τζο Μπάιντεν (Joe Biden) να αποσυρθεί από την κούρσα - έστω και τώρα, 5 μήνες πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου – ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να συναντηθεί με τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες σήμερα, Τετάρτη, για να τους καθησυχάσει για την πνευματική του διαύγεια και τις ικανότητές του ως υποψήφιος της παράταξης για τον Λευκό Οίκο.

Μετά την καταστροφική επίδοσή του στην τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, ένας στους τρεις Δημοκρατικούς ψηφοφόρους πιστεύει ότι ο Μπάιντεν θα πρέπει να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση μιας δεύτερης θητείας. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσκόπηση, κανείς άλλος πολιτικός Δημοκρατικός δεν θα τα πήγαινε καλύτερα από τον Μπάιντεν εκτός από την Μισέλ Ομπάμα.

Σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες και υψηλόβαθμα στελέχη του Καπιτωλίου για να εξασφαλίσει την στήριξή τους.

Ο ίδιος, σε προεκλογική εκδήλωση στη Βιρτζίνια το απόγευμα της Τρίτης, έριξε το φταίξιμο για την επίδοσή του στην τηλεμαχία στα διεθνή ταξίδια του και το τζετ λανγκ πριν από το κρίσιμο ντιμπέιτ.

«Δεν ήμουν πολύ έξυπνος. Αποφάσισα να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο μερικές φορές, περνώντας από περίπου 100 ζώνες ώρας πριν από την τηλεμαχία με τον Τραμπ . Δεν άκουσα το προσωπικό μου και παραλίγο να αποκοιμηθώ στη σκηνή. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι μια εξήγηση» είπε χαρακτηριστικά.

Το απόγευμα της Τρίτης, στέλεχος των Δημοκρατικών δήλωσε ότι υπάρχουν 25 Δημοκρατικά μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που ετοιμάζονται να καλέσουν τον Μπάιντεν να παραιτηθεί.

Ωστόσο, η εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου εξελίσσεται ικανοποιητικά, γεγονός που μειώνει τις ανησυχίες: Από την περασμένη εβδομάδα, ο Τζο Μπάιντεν έχει συγκεντρώσει 38 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές και χορηγίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραχωρήσει την Παρασκευή συνέντευξη στο ABC News και ο Λευκός Οίκος δεσμεύθηκε ότι θα πραγματοποιήσει μόνος του συνέντευξη Τύπου την επόμενη εβδομάδα, δύο ευκαιρίες να μιλήσει χωρίς οτοκιού.

Με πληροφορίες από Guardian

Πηγή: skai.gr

