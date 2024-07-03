Ένας στρατιωτικός ηγέτης της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε η σιιτική οργάνωση, σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς, εν μέσω των φόβων για κλιμάκωση των συγκρούσεων στο μέτωπο αυτό.

Μια πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αυτός ήταν ο τρίτος υψηλόβαθμος στρατιωτικός ηγέτης που σκοτώνεται στον νότιο Λίβανο αφού ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις, στις 8 Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωσή της η οργάνωση ανέφερε ότι «ο διοικητής Μοχάμεντ Νιμέχ Νάσερ (Χατζ Άμπου Νιμέχ), γεννηθείς το 1965, σκοτώθηκε στην κοινότητα Χαντάθα». Νωρίτερα, άλλη πηγή είπε στο AFP ότι ο Μοχάμεντ Νάσερ σκοτώθηκε από πλήγμα εναντίον ενός αυτοκινήτου στην Τιρ, σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα και ότι ήταν «ο υπεύθυνος του ενός από τους τρεις τομείς του νοτίου Λιβάνου».

Το επίσημο λιβανέζικο πρακτορείο ΑΝΙ μετέδωσε ότι «ένα εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έβαλε στο στόχαστρο ένα αυτοκίνητο στον δρόμο αλ Χάους, στα ανατολικά της πόλης Τιρ», προσθέτοντας ότι σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι.

Στις 11 Ιουνίου, σε παρόμοιο πλήγμα στην Τζουάιγια, σκοτώθηκε ο Τάλεμπ Σάμι Αμπντάλα, διοικητής του ενός από τους τρεις τομείς του νοτίου Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ απάντησε σε αυτήν την επίθεση βομβαρδίζοντας το βόρειο Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε νωρίτερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα είναι έτοιμες να αναλάβουν όποια δράση χρειαστεί εναντίον της Χεζμπολάχ, μολονότι η κυβέρνησή του θα προτιμούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων με την οργάνωση. «Πλήττουμε πολύ σκληρά τη Χεζμπολάχ, καθημερινά και θα φτάσουμε στο σημείο της πλήρους ετοιμότητας, ώστε να κάνουμε όποια ενέργεια χρειαστεί στον Λίβανο ή να πετύχουμε μια διευθέτηση από θέση ισχύος. Προτιμούμε μια διευθέτηση αλλά αν αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων, θα ξέρουμε πώς να πολεμήσουμε», είπε ο Γκάλαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

