Η Μόσχα και η περιφέρειά της βρίσκονται, από τις αρχές της εβδομάδας, αντιμέτωπες με ένα κύμα ζέστης, με τη ρωσική πρωτεύουσα να καταρρίπτει ένα ρεκόρ θερμοκρασίας τουλάχιστον 100 ετών για τις αρχές Ιουλίου.

Ο υδράργυρος έφθασε σήμερα στη Μόσχα στους 32,5 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κατά 0,3 βαθμούς το ρεκόρ που είχε καταγραφεί προηγουμένως για μια ημερομηνία 3ης Ιουλίου και το οποίο χρονολογείται από το 1917, σύμφωνα με τον Ρομάν Βίλφαντ, επιστημονικό διευθυντή του Μετεωρολογικού Κέντρου της Ρωσίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το ρεκόρ ημέρας ξεπεράστηκε επίσης χθες Τρίτη, με μια θερμοκρασία που υπερέβη το ρεκόρ των 32 βαθμών Κελσίου, η οποία είχε καταγραφεί το 1890, συμπλήρωσε ο υπεύθυνος.

Οι Μοσχοβίτες, όσοι παραμένουν στην πόλη και δεν έχουν φύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, αναζητούν ανάσες δροσιάς στα πάρκα και τα σιντριβάνια της ρωσικής πρωτεύουσας, ενώ κάποιοι αψηφούν τις απαγορεύσεις των αρχών να κάνουν μπάνιο στα κανάλια και τα επιφανειακά δίκτυα ύδρευσης στα περίχωρα της πόλης.

«Είναι πολύ δύσκολο, κάνει πολλή ζέστη και είναι αποπνικτικά. Τη νύχτα, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε με τον κλιματισμό (…). Είναι δύσκολο, ιδίως στην ηλικία μας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μονίρα Γκαλίμοβα, μια συνταξιούχος ηλικίας 70 ετών, η οποία περίμενε σε μια στάση λεωφορείου, εμφανώς εξαντλημένη.

«Η δουλειά μου δεν μπορεί να περιμένει, για αυτό ακριβώς είμαι υποχρεωμένη να μείνω στη Μόσχα παρά τη ζέστη, το να φύγω στην εξοχή δεν μπορεί παρά να παραμείνει ένα όνειρο», είπε από την πλευρά της η Όλγκα Κρίσινα, 34 ετών, η οποία εργάζεται στην ανακαίνιση διαμερισμάτων.

Ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται έως την Παρασκευή, «υψηλότερες κατά 7 βαθμούς ή περισσότερο από τα κλιματικά πρότυπα», επισημαίνει το ρωσικό μετεωρολογικό κέντρο στον ιστότοπό του.

Το κύμα ζέστης πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, σε μια ακτίνα 200 χιλιομέτρων περιμετρικά της πρωτεύουσας, όπως και τις περιοχές νοτιότερα, το Κουρσκ, το Μπέλγκοροντ και το Βορονέζ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

