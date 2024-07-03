Πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια: 8 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από ουκρανικά drones

Οκτώ εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που ελέγχεται από τη Ρωσία, τραυματίστηκαν από επίθεση μη επανδρωμένων ουκρανικών αεροσκαφών, η οποία άφησε και το μεγαλύτερο μέρος μιας γειτονικής πόλης χωρίς ρεύμα και νερό, σύμφωνα με τη ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

Σε μια ανακοίνωση στην πλατφόρμα Telegram, η διοίκηση του σταθμού ανέφερε ότι οκτώ εργαζόμενοι τραυματίστηκαν όταν τρεις ουκρανικα drones-καμικάζι επιτέθηκαν σε έναν υποσταθμό. Όλοι τους χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τι συνέβη. Δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.

Ο υποσταθμός απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Ο Έντουαρντ Σενοβόζ, ο διορισμένος από τη Ρωσία δήμαρχος της πόλης Ενερχοντάρ όπου ζουν οι εργαζόμενοι στον σταθμό, ανέφερε ότι λόγω της επίθεσης διακόπηκε η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση σε μεγάλο μέρος της πόλης.

Αυτή ήταν η τρίτη επίθεση αυτού του είδους που σημειώνεται μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, πρόσθεσε ο Σενοβόζ.

Ο Αλεξέι Λιχατσόφ, ο γενικός διευθυντής της Rosatom, ανέφερε ότι ήταν η πρώτη φορά που μπήκαν σκόπιμα στο στόχαστρο εργαζόμενοι του πυρηνικού σταθμού. Μιλώντας σε ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια κάλεσε τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) να εξετάσει τι συνέβη.

«Ο επικεφαλής του ΙΑΕΑ Ράφαελ Γκρόσι έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι οι δραστηριότητες των πυρηνικών πόλεων, η ζωή των ανθρώπων και ιδίως η ζωή των εργαζομένων στους πυρηνικούς σταθμούς είναι «ιερές» για την πυρηνική ασφάλεια. Σήμερα παραβιάστηκαν κατάφωρα», είπε ο Λιχατσόφ.

Τον περασμένο μήνα ο ΙΑΕΑ είχε ζητήσει να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ενερχοντάρ, έπειτα από επιθέσεις σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

