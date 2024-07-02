Μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ του Τζο Μπάιντεν με τον Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί Δημοκρατικοί πιέζουν τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι «ειλικρινής» με την κατάσταση της υγείας του και τα ερωτηματικά πληθαίνουν για τις ευθύνες των στενών συνεργατών του.

Για πρώτη φορά σήμερα, ένας βουλευτής, ο Τεξανός Λόιντ Ντόγκετ, κάλεσε τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεκλογική εκστρατεία, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την επίδοσή του στην τηλεμαχία αυτήν.

«Ελπίζω ότι θα λάβει τη δύσκολη και οδυνηρή απόφαση να αποσυρθεί. Τον καλώ με σεβασμό να το κάνει», ανέφερε ο Ντόγκετ σε μια ανακοίνωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης. «Ο πρόεδρος Μπάιντεν έσωσε τη δημοκρατία μας, λυτρώνοντάς μας από τον Τραμπ το 2020. Δεν πρέπει να μας παραδώσει στον Τραμπ το 2024», πρόσθεσε.

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με εμάς τους ίδιους για το γεγονός ότι δεν ήταν απλώς μια φρικτή νύχτα», δήλωσε νωρίτερα στο CNN ο βουλευτής από το Ιλινόι Μάικ Κουίγκλι.

«Οι άνθρωποι θέλουν να είναι βέβαιοι ότι (…) ο πρόεδρος και η ομάδα του είναι ειλικρινείς μαζί μας όσον αφορά την κατάστασή του» και η τηλεμαχία της Πέμπτης «ήταν πραγματικά μια ανωμαλία», υπογράμμισε την Δευτέρα ο γερουσιαστής Σέλντον Γουάιτχαουζ, μιλώντας στο τοπικό κανάλι WPRI-TV. Ο Γουάιτχαουζ, που εκλέγεται στο Ρόουντ Άιλαντ, δήλωσε ότι «τρόμαξε» όταν ο Μπάιντεν εμφανίστηκε πολύ μπερδεμένος και, κάποιες φορές, εντελώς χαμένος, στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ.

Η Νάνσι Πελόζι, η πρώην πρόεδρος της Βουλής που ασκεί ισχυρή επιρροή στο κόμμα, δήλωσε εξάλλου σήμερα ότι είναι «θεμιτό» να αναρωτιούνται κάποιοι για την κατάσταση της υγείας του Μπάιντεν. «Νομίζω ότι είναι θεμιτό να αναρωτιούνται αν πρόκειται για ένα απλό επεισόδιο ή για μια (μόνιμη) κατάσταση», είπε στο κανάλι MSNBC η 84χρονη βουλευτής, χαιρετίζοντας ταυτόχρονα το «όραμα» του προέδρου.

«Δεν είμαι γιατρός. Δεν μπορώ να πω τι θα γίνει σε τρία ή τέσσερα χρόνια αλλά πιστεύω με βάση την εμπειρία μου ότι θα συνεχίσει να είναι ένας μεγάλος πρόεδρος των ΗΠΑ», τόνισε.

Μετά την τηλεμαχία ο Μπάιντεν δεν έχει δώσει καμία ζωντανή συνέντευξη, ούτε συνέντευξη Τύπου κάτι που θα τον υποχρέωνε να μιλά, όπως και στην 90λεπτη τηλεμαχία με τον Τραμπ, χωρίς ότο-κιου. Την Δευτέρα, έπειτα από μια λακωνική δήλωση αναφορικά με μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μια δημοσιογράφος τον ρώτησε αν σκοπεύει να αποσυρθεί από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος της γύρισε την πλάτη και αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να απαντήσει.

Τα ερωτηματικά πληθαίνουν και για την ευθύνη των στενών συνεργατών του 81χρονου προέδρου, κυρίως κάποιων συμβούλων του όπως οι Ρον Κλάιν, Ανίτα Νταν και Μάικ Ντόνιλον αλλά και της συζύγου του, της Τζιλ Μπάιντεν. Κάποιοι, όπως ο γερουσιαστής Πίτερ Γουέλτς, τους κατηγορούν για αλαζονεία, επειδή αρνούνται να δώσουν μια σαφή απάντηση. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Semafor, που δημοσιεύτηκε σήμερα, αυτός ο Δημοκρατικός από το Βερμόντ ζήτησε «να δούμε την πραγματικότητα».

Πρόσφατα άρθρα, ιδίως στους ιστοτόπους Axios και Politico, κάνουν λόγο για έναν πρόεδρο που είναι λειτουργικός μόνο μεταξύ 10.00-16.00 και διαβάζει μόνο σημειώσεις, γραμμένες έτσι ώστε να μην προκαλούν καμία δυσαρέσκεια.

Ο Λευκός Οίκος απέρριπτε ανέκαθεν κάθε ερώτηση για τις διανοητικές ικανότητες του προέδρου, συχνά με φανερή ενόχληση. Μια πρόσφατη έρευνα της εφημερίδας Wall Street Journal, που έκανε λόγο για «εξασθένιση» του Μπάιντεν, αντιμετωπίστηκε με οξύτατες επικρίσεις, ιδιαίτερα καυστικές, από την ομάδα επικοινωνίας του.

Εδώ και αρκετούς μήνες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που έχει πέσει δημοσίως αρκετές φορές, δεν χρησιμοποιεί πια τη μεγάλη σκάλα του προεδρικού αεροσκάφους, προτιμώντας μια μικρότερη και σταθερότερη. Τις τελευταίες εβδομάδες περιστοιχίζεται από τους συμβούλους του για να πάει από τον Λευκό Οίκο μέχρι το ελικόπτερο που τον περιμένει στην πρασιά. Ο Μπάιντεν, που ήταν ανέκαθεν επιρρεπής στις γκάφες, δεν έχει δώσει καμία μεγάλη συνέντευξη Τύπου από τον Ιανουάριο του 2022 και έχει περιορίσει τις μη προγραμματισμένες συνομιλίες του με δημοσιογράφους. Περνάει σχεδόν όλα τα Σαββατοκύριακα σε ένα από τα σπίτια του στο Ντέλαγουερ, χωρίς να ακολουθεί κάποιο επίσημο πρόγραμμα. Όταν επισκέφθηκε πρόσφατα τη Γαλλία, με την ευκαιρία της επετείου της Απόβασης στη Νορμανδία, πήγε απευθείας από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο του, όπου έμεινε όλη την ημέρα, χωρίς να κάνει καμία δημόσια εμφάνιση.

