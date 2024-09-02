Βολές κατά του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν λέγοντας ότι μια τελική συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα είναι πολύ κοντά, ωστόσο δεν πιστεύει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάνει αρκετά για να εξασφαλίσει μια τέτοια συμφωνία.

Συγκεκριμένα, μιλώντας κατά την άφιξή του στον Λευκό Οίκο για μια συνάντηση με Αμερικανούς διαπραγματευτές που χειρίζονται το θέμα μιας συμφωνίας, ο Μπάιντεν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν πιστεύει ότι ο Νετανιάχου κάνει αρκετά για να εξασφαλίσει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, με τον Μπάιντεν να απαντά μονολεκτικά: «Όχι».

Σε άλλη ερώτηση αν ο ίδιος σχεδιάζει να παρουσιάσει μια τελική συμφωνία για τους ομήρους στις δύο πλευρές αυτή την εβδομάδα, ο Μπάιντεν είπε: «Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό».

«Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία», πρόσθεσε όταν ρωτήθηκε αν θα πετύχει μια συμφωνία.

Ο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις -υποψήφια των Δημοκρατικών για τις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές- αναμένεται σήμερα να συναντηθούν με τη διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ για να συζητήσουν τις προσπάθειες προς μια συμφωνία για την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά το δημοσίευμα της Washington Post ότι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις και τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, εάν οι δύο πλευρές αποτύχουν για ακόμα μία φορά να αποδεχτούν μια τελική συμφωνία που σχεδιάζει να παρουσιάσει στο Ισραήλ και τη Χαμάς τις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για μια «τελεσίδικη» (take it or leave it) πρόταση εκεχειρίας.

Ένα σημαντικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ήρθε λόγω του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο και του διαδρόμου Netzarim ανατολής-δύσης σε όλη την επικράτεια. Ο Νετανιάχου επέμεινε το Ισραήλ να διατηρήσει τον έλεγχο των διαδρόμων για να αποτρέψει το λαθρεμπόριο και να πιάσει τους μαχητές. Η Χαμάς, από την άλλη ζητά την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

