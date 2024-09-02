Σε συνεργασία με Κατάρ και Αίγυπτο οι ΗΠΑ ετοιμάζουν μια «τελεσίδικη» (take it or leave it) πρόταση εκεχειρίας στην Γάζα, την οποία θα παρουσιάσουν στο Ισραήλ και στη Χαμάς τις επόμενες εβδομάδες.

Αν οι δύο εμπλεκόμενες πλευρές απορρίψουν την πρόταση, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της διαπραγματευτικής προσπάθειας από την πλευρά των ΗΠΑ, ανέφερε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στην Washington Post.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν, τους οποίους επικαλείται το αμερικανικό μέσο, ανέφεραν ότι δεν είναι σαφές εάν η ανακάλυψη των σορών των έξι ομήρων, η οποία αύξησε την πίεση στον Νετανιάχου, θα καθιστούσε περισσότερο ή λιγότερο πιθανό να καταλήξουν σε συμφωνία το Ισραήλ και η Χαμάς τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι έξι όμηροι σκοτώθηκαν από τους απαγωγείς τους «λίγο πριν» ανακαλυφθούν.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν παρόμοια εκτίμηση, καθώς θεωρούν πως και οι έξι όμηροι πυροβολήθηκαν στο κεφάλι και εκτελέστηκαν λίγο πριν ανακαλυφθούν οι σοροί τους.

Μπάιντεν - Χάρις συναντούν τους διαπραγματευτές

Ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλ Χάρις αναμένεται να συναντήσουν σήμερα τους Αμερικανούς διαπραγματευτές που εργάζονται για την απελευθέρωση των ομήρων, μετά τον εντοπισμό από τον ισραηλινό στρατό των πτωμάτων έξι ομήρων στη Γάζα μεταξύ των οποίων ενός Αμερικανού πολίτη.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον. Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, που θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, θα συμμετάσχει επίσης.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε για τη συνάντηση αναφέρεται πως ο Μπάιντεν και η Χάρις θα συναντήσουν σήμερα την «αμερικανική ομάδα που διαπραγματεύεται μια συμφωνία για τους ομήρους έπειτα από τη δολοφονία του Αμερικανού πολίτη Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν και άλλων πέντε ομήρων από τη Χαμάς και θα συζητήσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων».

Η ανεύρεση των έξι νεκρών ομήρων στα τούνελ της Χαμάς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, με τις οικογένειες των νεκρών να κατηγορούν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για ολιγωρία και καθυστέρηση υπογραφής συμφωνίας για απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

«Μια συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων είναι στο τραπέζι για πάνω από 2 μήνες. Αν δεν υπήρχαν οι καθυστερήσεις, το σαμποτάζ και οι δικαιολογίες, αυτοί για τους οποίους μάθαμε ότι πέθαναν, θα ήταν πιθανότατα ζωντανοί. Η καθυστέρηση στην υπογραφή της συμφωνίας οδήγησε στον θάνατό τους» ανέφερε το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων σε ανακοίνωσή του.

«Είναι καιρός να ξαναφέρουμε τους ομήρους μας στο σπίτι, ώστε να βοηθήσουμε τους ζωντανούς να ανακάμψουν και να θάψουμε τους νεκρούς όπως τους αξίζει», συνεχίζει στην ανακοίνωσή του το Φόρουμ.

Μετά την έκρηξη οργής οι πολίτες του Ισραήλ καλούνται σήμερα να πάρουν μέρος μαζικά σε «γενική απεργία», για να αναγκάσουν την κυβέρνηση να συνάψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Από τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), «όλη η ισραηλινή οικονομία θα βρίσκεται σε γενική απεργία», δήλωσε χθες ο επικεφαλής της ισχυρής κεντρικής συνομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων Αρνόν Μπαρ Νταβίντ, καθώς «πρέπει να καταφέρουμε να τερματιστεί αυτή η εγκατάλειψη των ομήρων».

Χθες εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί -ως ακόμη και μισό εκατομμύριο, κατά εκτιμήσεις ΜΜΕ- διαδήλωσαν σε διάφορες πόλεις, για να απαιτήσουν, για ακόμη μια φορά, να κλειστεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Στο Τελ Αβίβ, διαδηλωτές απέκλεισαν αυτοκινητόδρομο. Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα με αστυνομικούς να κάνουν χρήση εκτοξευτήρων πεπιεσμένου νερού εναντίον διαδηλωτών. Οι αρχές έκαναν λόγο για 29 συλλήψεις.

Οργή στον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ότι μία από τις σορούς που ανακτήθηκαν από τη Γάζα ανήκει στον Αμερικανός πολίτη, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν.

«Είμαι συντετριμμένος και εξοργισμένος» δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν. «Ο Χερς ήταν μεταξύ των αθώων που δέχθηκαν βάναυση επίθεση ενώ παρακολουθούσε ένα μουσικό φεστιβάλ για την ειρήνη στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Έχασε το χέρι του βοηθώντας φίλους και αγνώστους κατά τη διάρκεια της άγριας σφαγής της Χαμάς».

«Είναι τόσο τραγικό όσο και κατακριτέο», είπε. «Μην κάνετε λάθος, οι ηγέτες της Χαμάς θα πληρώσουν για αυτά τα εγκλήματα. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όλο το εικοσιτετράωρο για μια συμφωνία για να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων».

Ο Μπάιντεν είπε πως «εργάστηκε αδιάκοπα ώστε ο πολυαγαπημένος τους Χερς να επιστρέψει με ασφάλεια»: «Είμαι συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου του».

Αμετακίνητος ο Νετανιάχου

Ωστόσο, αμετακίνητος στη σκληρή στάση του φαίνεται ότι παραμένει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας την Κυριακή ότι το Ισραήλ δεν θα ησυχάσει μέχρι να συλλάβει τους υπεύθυνους για τη δολοφονία των 6 ομήρων.

Ο Νετανιάχου, σε δήλωσή του, είπε ότι το Ισραήλ δεσμεύτηκε να επιτύχει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ.

«Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά.

«Μαζί με όλους τους πολίτες του Ισραήλ, συγκλονίστηκα μέχρι τα βάθη της ψυχής μου από την τρομερή εν ψυχρώ δολοφονία έξι εκ των ομήρων», είπε ο Νετανιάχου, εκφράζοντας τη «βαθιά του εκτίμηση» για τους μαχητές της υπηρεσίας ασφαλείας των IDF και της Σιν Μπετ «που ρισκάρουν τη ζωή τους για την επιστροφή των γιων και των κορών μας».

«Λέω στους τρομοκράτες της Χαμάς που δολοφόνησαν τους απαχθέντες μας και λέω στους ηγέτες τους - έχετε χάσει τη ζωή σας. Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σιωπήσουμε. Θα σας καταδιώξουμε, θα σας προλάβουμε και θα σας φέρουμε υπόλογους», απείλησε ο Νετανιάχου.

«Από τον Δεκέμβριο, η Χαμάς αρνείται να διεξάγει πραγματικές διαπραγματεύσεις. Πριν από τρεις μήνες, στις 27 Μαΐου, το Ισραήλ συμφώνησε σε μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων με την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χαμάς αρνήθηκε. Ακόμη και αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες επικαιροποίησαν το πλαίσιο της συμφωνίας στις 16 Αυγούστου, συμφωνήσαμε και η Χαμάς αρνήθηκε ξανά», δηλώνει ο Νετανιάχου — υποστηρίζοντας ότι ακόμη και τώρα, «ενώ το Ισραήλ διεξάγει εντατικές διαπραγματεύσεις με τους μεσολαβητές σε μια υπέρτατη προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία , η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε προσφορά».

Παρόλα αυτά, «η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι, να συνεχίσει να επιδιώκει μια συμφωνία που θα επιστρέψει όλους τους ομήρους μας και θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την ύπαρξή μας», δηλώνει ο Νετανιάχου.

Οι εξελίξεις έφεραν νέο ρήγμα ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου φέρεται να είπε στον Γιόαβ Γκάλαντ την Πέμπτη ότι έδινε προτεραιότητα στη στάση του να διατηρήσει τα ισραηλινά στρατεύματα στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας παρά να σώσει τις ζωές των υπόλοιπων ομήρων στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

