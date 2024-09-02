Αν οι αξιώσεις της Κίνας για την Ταϊβάν αφορούν ζήτημα εδαφικής ακεραιότητας, τότε το Πεκίνο θα πρέπει επίσης να πάρει πίσω εδάφη από τη Ρωσία, εδάφη τα οποία παραχώρησε συνθηκολογώντας η τελευταία κινεζική δυναστεία τον 19ο αιώνα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, σε συνέντευξή του σε ταϊβανέζικα μέσα ενημέρωσης.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν -που κυβερνάται με δημοκρατικές εκλεγμένες κυβερνήσεις- ως δικό της έδαφος και ποτέ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να θέσει το νησί υπό τον έλεγχό της. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό του Πεκίνου, λέγοντας ότι μόνο οι κάτοικοι του νησιού μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Μιλώντας σε μια συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό της Ταϊβάν που μεταδόθηκε αργά χθες, ο Λάι, τον οποίο η Κίνα αποκαλεί «αποσχιστή», αναφέρθηκε στη Συνθήκη του Αιγκούν του 1858, στην οποία η Κίνα υπέγραψε την παραχώρηση στην τότε ρωσική αυτοκρατορία μιας τεράστιας έκτασης γης σε αυτό που είναι τώρα η Άπω Ανατολή της Ρωσίας, σχηματίζοντας μεγάλο μέρος των σημερινών συνόρων της Ρωσίας κατά μήκος του ποταμού Αμούρ.

Η αυτοκρατορική δυναστεία Τσινγκ της Κίνας, που όταν υπεγράφη η Συνθήκη βρισκόταν στα τελευταία στάδια παρακμής της, αρχικά αρνήθηκε να επικυρώσει τη Συνθήκη, αλλά επικυρώθηκε δύο χρόνια αργότερα στη Σύμβαση του Πεκίνου, μια από τις Συμβάσεις που η Κίνα χαρακτηρίζει «άνισες» συνθήκες που υπέγραψε με ξένες δυνάμεις τον 19ο αιώνα.

«Η πρόθεση της Κίνας να επιτεθεί και να προσαρτήσει την Ταϊβάν δεν οφείλεται σε αυτά που λέει ή κάνει οποιοδήποτε άτομο ή πολιτικό κόμμα στην Ταϊβάν. Δεν είναι για χάρη της εδαφικής ακεραιότητας που η Κίνα θέλει να προσαρτήσει την Ταϊβάν», τόνισε ο Λάι.

«Αν (σ.σ. αυτή η πρόθεση της Κίνας) είναι για χάρη της εδαφικής ακεραιότητας, γιατί δεν παίρνει πίσω τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία και τα οποία παραχωρήθηκαν με στη Συνθήκη του Αιγκούν; Η Ρωσία βρίσκεται σήμερα στην πιο αδύναμη θέση να διεκδικήσει το δίκιο της», πρόσθεσε.

«Η Συνθήκη Αιγκούν υπεγράφη κατά τη διάρκεια της δυναστείας Τσινγκ - μπορείτε να ζητήσετε από τη Ρωσία (την επιστροφή της γης) αλλά δεν το κάνετε. Επομένως, είναι προφανές ότι δεν θέλουν να εισβάλουν στην Ταϊβάν για εδαφικούς λόγους».

Το Γραφείο Υποθέσεων Ταϊβάν της Κίνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο επί των δηλώσεων του Λάι.

Η κυβέρνηση της Κίνας υποστηρίζει ότι η Ταϊβάν αποτελεί από την αρχαιότητα κινεζικό έδαφος.

Η δυναστεία Τσινγκ παραχώρησε την Ταϊβάν στην Ιαπωνία το 1895 σε μια ακόμη «άνιση» συνθήκη και το 1945 με το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η Ταϊβάν παραχωρήθηκε στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κίνας η οποία τέσσερα χρόνια αργότερα κατέφυγε στην Ταϊβάν αφού έχασε τον εμφύλιο πόλεμο απέναντι στους κομμουνιστές του Μάο Τσε Τουνγκ.

Ο Λάι ανέφερε ότι αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει η Κίνα με τα σχέδιά της για την Ταϊβάν είναι να αλλάξει τη βασιζόμενη σε κανόνες διεθνή τάξη.

«Έχει ηγεμονικές φιλοδοξίες διεθνώς, στον Δυτικό Ειρηνικό - αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

